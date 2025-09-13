La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Se enfrentan el miércoles en Mercedes, San Luis. Sus números en el segundo semestre son casi idénticos.

13 de septiembre 2025 · 15:47hs
Newells y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Mientras se disputa la octava fecha del torneo Clausura con los partidos interzonales, Newell's y Belgrano ya piensan en el choque entre ambos, el miércoles, por la Copa Argentina. Rosarinos y cordobeses llegan con campañas casi calcadas a un partido que depositará a uno de los dos en las semifinales del torneo.

Sus últimos compromisos por el Clausura de la Liga Profesional de Fútbol antes del gran choque del miércoles en el Estadio Único La Pedrera, en Mercedes, no dejó las mismas sensaciones. Belgrano apenas empató 0 a 0 con San Martín de San Juan en su estadio, mientras que Newell's pudo sacarse la mufa en el Coloso y derrotó por 2 a 0 a Atlético Tucumán.

Todos los cañones apuntados a la Copa Argentina

Por la producción de ambos equipos, y sobre todo por los resultados, los vestuarios vivieron sensaciones muy distintas después de estos compromisos. Sin embargo, los dos apuntan todos los cañones a la Copa Argentina e irán a San Luis con el único objetivo de pasar de ronda. El vencedor jugará una de las semifinales ante Argentinos Juniors, que se clasificó después de dejar en el camino a Lanús.

Leer más: Un ex-Newell's que juega hace casi 12 años en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

En la Copa Argentina, Newell's llegó hasta los cuartos de final después de dejar en el camino a Kimberley de Mar del Plata, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán. Belgrano, en tanto, eliminó a Real Pilar, Defensores de Belgrano e Independiente. Ninguno de los dos ganó nunca este certamen y el equipo cordobés solo fue semifinalista una vez, hace nueve años, cuando perdió con Central en Formosa.

Newell's y Belgrano, con campañas muy parecidas

En el torneo Clausura ambos vienen con campañas casi calcadas. Comparten grupo (de hecho, después de jugar por la Copa Argentina volverán a enfrentarse el próximo fin de semana por este certamen) y sus números son muy parecidos: tienen la misma cantidad de victorias (2), empates (3) y derrotas (3). Newell's hizo dos goles más, pero le convirtieron uno más que a Belgrano. Si la fase de grupos terminara hoy, ninguno de los dos entraría en los playoffs.

Quizá el único factor que favorece a Newell's es el anímico, ya que la victoria ante Atlético Tucumán en un momento crítico para el equipo dejó buenas sensaciones en el vestuario y también en la gente. Los cordobeses, en cambio, vienen en declive y el empate de local ante los sanjuaninos no fue precisamente un inflador anímico para el choque con los rojinegros.

Noticias relacionadas
El pibe Genaro Rossi volvió de la nada a ser titular en Newells ante Atlético Tucumán. Vino de un préstamo a Colón y parecía archivado.

En Newell's todo giró en torno al 9, pero los goles fueron del zaguero experimentado y el pibe debutante

El once del Newells del Ogro Fabbiani, ante Atlético Tucumán en el Coloso.

El podio de Newell's: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

El pibe Facundo Guch explota luego de asegurar el triunfo de Newells ante Atlético Tucumán sobre el final.

Newell's se revitalizó con el primer triunfo en el Coloso y va ilusionado a la Copa Argentina

Víctor Cuesta anotó el primer gol de Newells ante Atlético Tucumán.

Newell's se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán

Ver comentarios

Las más leídas

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El podio de Newells: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

El podio de Newell's: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

Lo último

Miguel Ángel Russo se merece estar en Arroyito: se viene otra ovación gigante

Miguel Ángel Russo se merece estar en Arroyito: se viene otra ovación gigante

Newells y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Newell's y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Romina Diez: Karina Milei es la gran amenaza para los gobernadores del establishment

Romina Diez: "Karina Milei es la gran amenaza para los gobernadores del establishment"

Contrabando en el Correo Argentino de Rosario: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

En total, hay siete personas vinculadas al legajo judicial, que fue abierto tras descubrirse un servicio ilegal a domicilio de encomiendas internacionales

Contrabando en el Correo Argentino de Rosario: dictaron prisión preventiva para tres involucrados
Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves
La Ciudad

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos
Policiales

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El podio de Newells: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

El podio de Newell's: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Ovación
Newells y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Newells y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Newell's y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Ariel Holan miró las fichas y anda con ganas de volver a hacer una apuesta fuerte

Ariel Holan miró las fichas y anda con ganas de volver a hacer una apuesta fuerte

Por qué la victoria de Los Pumas ante Australia tuvo un valor extra para el rugby argentino

Por qué la victoria de Los Pumas ante Australia tuvo un valor extra para el rugby argentino

Policiales
Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos
Policiales

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

La Ciudad
El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca
La Ciudad

El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
Economía

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina
Política

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza
Salud

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026
La Ciudad

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe