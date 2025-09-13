Newell's y Belgrano, dos equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Mientras se disputa la octava fecha del torneo Clausura con los partidos interzonales, Newell's y Belgrano ya piensan en el choque entre ambos, el miércoles, por la Copa Argentina. Rosarinos y cordobeses llegan con campañas casi calcadas a un partido que depositará a uno de los dos en las semifinales del torneo.

Sus últimos compromisos por el Clausura de la Liga Profesional de Fútbol antes del gran choque del miércoles en el Estadio Único La Pedrera, en Mercedes, no dejó las mismas sensaciones. Belgrano apenas empató 0 a 0 con San Martín de San Juan en su estadio, mientras que Newell's pudo sacarse la mufa en el Coloso y derrotó por 2 a 0 a Atlético Tucumán.

Por la producción de ambos equipos, y sobre todo por los resultados, los vestuarios vivieron sensaciones muy distintas después de estos compromisos. Sin embargo, los dos apuntan todos los cañones a la Copa Argentina e irán a San Luis con el único objetivo de pasar de ronda. El vencedor jugará una de las semifinales ante Argentinos Juniors, que se clasificó después de dejar en el camino a Lanús.

En la Copa Argentina, Newell's llegó hasta los cuartos de final después de dejar en el camino a Kimberley de Mar del Plata, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán. Belgrano, en tanto, eliminó a Real Pilar, Defensores de Belgrano e Independiente. Ninguno de los dos ganó nunca este certamen y el equipo cordobés solo fue semifinalista una vez, hace nueve años, cuando perdió con Central en Formosa.

Newell's y Belgrano, con campañas muy parecidas

En el torneo Clausura ambos vienen con campañas casi calcadas. Comparten grupo (de hecho, después de jugar por la Copa Argentina volverán a enfrentarse el próximo fin de semana por este certamen) y sus números son muy parecidos: tienen la misma cantidad de victorias (2), empates (3) y derrotas (3). Newell's hizo dos goles más, pero le convirtieron uno más que a Belgrano. Si la fase de grupos terminara hoy, ninguno de los dos entraría en los playoffs.

Quizá el único factor que favorece a Newell's es el anímico, ya que la victoria ante Atlético Tucumán en un momento crítico para el equipo dejó buenas sensaciones en el vestuario y también en la gente. Los cordobeses, en cambio, vienen en declive y el empate de local ante los sanjuaninos no fue precisamente un inflador anímico para el choque con los rojinegros.