Victor Cuesta, el gol y lo que se viene para Newell's: "Tomamos la Copa Argentina con seriedad"

"Necesitábamos una victoria en casa, la última acá fue frente a Huracán en el Apertura y merecíamos darle una alegría a la gente". Con la experiencia y templanza que siempre elogia Cristian Fabbiani, el autor del primer gol de Newell's ante Atlético Tucumán, Víctor Cuesta, resaltó la importancia de darle una satisfacción a la gente.

Ya metiéndose en el análisis detallado del triunfo que le permitió volver a la victoria ante los tucumanos tras seis fechas en el medio, el defensor explicó las razones: "Lo ganamos porque tuvimos paciencia. Si bien fue un partido trabado y duro, estuvimos calmos y encontramos esos dos goles que nos dio la victoria. Con Atlético Tucumán son encuentros trabados, este año jugamos tres veces y conseguimos tres victorias, eso es muy importante".

"Obviamente que sirve para lo que viene, pero necesitábamos sumar en el torneo y acá, en el Coloso, donde no nos estábamos haciendo fuertes y dejamos escapar muchos puntos", dijo. El zaguero separó así con claridad las dos competencias en las que lucha Newell's y marcó los pasos a seguir. "Por suerte el viernes sumamos tres puntos importantísimos, ahora a descansar y pensar en el choque del miércoles por la Copa Argentina", expresó.

"La Copa Argentina se toma con la seriedad que se merece. Es un cuarto de final y hay que pelearlo", afirmó el ex Independiente, dándole la importancia que se merece la llave que se definirá el miércoles en San Luis.

La importancia de la Copa Argentina

Vuelve a dividir los torneos, pero esta vez apunta a las definiciones de los mismos y evalúa al rival del miércoles: "Son dos historias diferentes, en el torneo es por puntos y en la Copa Argentina es eliminatoria directa y enfrente tenemos a un gran rival. Primero hay que pensar en ese encuentro para soñar más adelante. Belgrano es un rival complicado, así que hay que preparar el partido con todos los detalles".

"Ya había convertido, pero este gol fue en el Coloso, es especial festejarlo con la gente", resaltó y aclaró así la diferencia que sintió entre aquel primer gol ante Tigre de visitante y este tanto en el Marcelo Bielsa.

Por último, describió sus sensaciones en el momento del gol y como se vivió la tensión dentro del campo de juego: "Estaba todo el mundo tenso, el gol llegó en el momento justo y pudimos festejar. Tuvimos paciencia, veníamos cometiendo errores en el campo de juego. Pero nos mantuvimos tranquilos y nos quedamos con el premio mayor. Salté, disputamos la pelota con los jugadores rivales, también apareció el Pipa (Benedetto) en la jugada... Quedó un poco sucia, pero me quedó y la pude mandar adentro".