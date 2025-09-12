Un ex-Newell's que juega hace casi 12 años en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Nahuel Guzmán está por cumplir 12 años de permanencia en el mismo equipo. El rosarino surgió en Newell's , tuvo un paso de dos temporadas por Independiente Rivadavia en el ascenso, regresó a Newell's y desde que se fue a Tigres nunca más cambió de equipo. Es ídolo en el club, donde tiene un perfil altísimo.

Lleva jugados más de 400 partidos con el equipo mexicano. Y 530 en toda su carrera, incluyendo los que jugó en Newell's y el equipo mendocino. Además, jugó seis partidos en la selección argentina. En Tigres es una leyenda absoluta.

En todo el tiempo que lleva en México, Guzmán fue casi siempre titular y solo faltó por lesión o por alguna circunstancia especial. Nunca por bajos rendimientos. Pero el tiempo pasa y es implacable para los futbolistas: en febrero cumplirá 40 años y es inevitable pensar en su retiro.

En el plantel de Tigres hay otros tres arqueros. Uno es casi tan veterano como Guzmán: Felipe Rodríguez tiene 36 años. Los otros dos son mucho más jóvenes e inexpertos: Fernando Tapia tiene 24 y Antonio Carrera 22.

En México ya se especula sobre cuál podría convertirse en su sucesor. De hecho, el mismo Patón se refirió al tema. Y en sus declaraciones pareció admitir que el final de su carrera, al menos en Tigres, está cerca.

Nahuel Guzmán: "El arco quedará en buenas manos"

“Sé que no depende de mi la oportunidad que le vayan a dar a Fernando, y puedo garantizar que con él lograrán cosas buenas en el equipo. Tiene un potencial brutal", dijo a propósito de lo que pasará en el arco de Tigres cuando él ya no esté. Y añadió, siempre en referencia a Tapia: "Si lo vieran en los entrenamientos también se preguntarían por qué no le dan el chance en el arco".

Y, para redondear su idea, agregó algo que de alguna manera se pareció a un anuncio: "Yo me voy pronto y el arco quedará en muy buenas manos, Fernando está aprendiendo mucho de un servidor y de Felipe”, dijo. En Tigres, donde también juega el rosarino Ángel Correa, nadie quiere pensar en su retiro, aunque todos saben que es inevitable. Y la sucesión será el tema obligado de ahora hasta el día que el Patón le diga adiós al equipo mexicano.