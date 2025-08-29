La Capital | Ovación | Newell's

Newell's tiene más de un equipo con jugadores que quedarán libres a fin de año: de qué depende su futuro

Entre ellos hay varios que son titulares para Cristian Fabbiani. El de Ever Banega es el caso más emblemático

29 de agosto 2025 · 15:08hs
Ever Banega

Ever Banega, el mejor futbolista de Newell's en la actualidad, queda libre a fin de año. 

Newell's atraviesa una temporada irregular. Le fue mal en el torneo Apertura, donde no se clasificó a los playoffs, y su campaña por ahora no mejora en el Clausura. Pero sigue adelante en la Copa Argentina, donde podría avanzar hasta una fase a la que todavía nunca llegó.

Aunque hizo algunas incorporaciones, al plantel le falta cubrir algunos puestos y también carece de jerarquía.

La derrota en el clásico no ayudó mucho y ahora el equipo debe dar vuelta la página rápidamente. Tiene a favor su gran actuación en la Copa Argentina, donde está clasificado para jugar los cuartos de final ante Belgrano.

Hasta ahora Newell's nunca pasó de esta fase en la Copa Argentina y frente a los cordobeses tiene la posibilidad de llegar a las semifinales. En su recorrido por este certamen dejó atrás a Kimberley de Mar del Plata, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán. Si venciera a Belgrano, jugaría contra el ganador de Tigre contra Independiente Rivadavia.

>> Leer más: Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Las elecciones

A la par de lo futbolístico, lo institucional también pesa. Antes de fin de año deben hacerse elecciones para renovar autoridades. Mientras tanto, los actuales directivos deben ir preparando decisiones fuertes sobre el futuro de algunos jugadores.

Es que, a fin de año, a varios jugadores se les termina el contrato. Algunos son titulares en el equipo de Cristian Fabbiani, otros juegan poco y también hay algunos que no tienen participación en el equipo.

Quizás los casos más sobresalientes sean los de Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Luciano Herrera (está a préstamo con opción), Carlos González y sobre todo Even Banega, el mejor futbolista del plantel rojinegro. Los cuatro son indiscutibles en las formaciones de Fabbiani, por lo que probablemente su futuro quede atado al destino del director técnico.

Pero hay otros casos. Lucas Hoyos, que lleva meses recuperándose de una lesión, es uno. El arquero probablemente quede libre y deba buscarse un nuevo club a partir de enero.

>> Leer más: Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Juanchón y unos cuantos más

En la lista también están Juan Manuel García, que estuvo colgado por decisión del técnico y en los últimos dos partidos fue rescatado, Luca Sosa (está en Newell's a préstamo con opción de compra), Brian Calderara, Martín Luciano, Alejo Tabares (este viernes será titular ante Barracas), Lisandro Montenegro y Genero Rossi.

Todos ellos seguramente comenzarán a conversar con el club sobre su futuro en las próximas semanas, aunque cualquier negociación estará irremediablemente atada a la decisión de Fabbiani y al resultado de las elecciones.

El problema es que estos dos aspectos son de una evolución difícil de anticipar, lo que seguramente complicará cualquier decisión sobre el futuro de estos jugadores.

