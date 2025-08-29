La Capital | Ovación | Fabbiani

Fabbiani y su Newell's se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

El Ogro reaparecerá en escena este viernes frente al Barracas Central del Chiqui Tapia después de suspender la conferencia tras el clásico ante Central y alejarse de las redes sociales

Luis Castro

Por Luis Castro

29 de agosto 2025 · 10:23hs
Newell's nuevamente sale a escena en lo que no será un partido más. Barracas Central estará enfrente, que viene peleando en los primeros puesto del grupo A y encima es el equipo del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Un detalle para nada menor. Pero no sólo la atención estará focalizada en lo que haga la Lepra, sino también en la figura de Cristian Fabbiani, quien en los últimos días optó por un bajo perfil y se mantuvo en silencio desde que perdió el clásico el sábado frente a Central, en el Gigante.

Siempre sucedió lo mismo después de un clásico y más aún cuando el resultado es negativo. Al mutismo absoluto el Ogro adoptó la determinación de mantenerse alejado hasta de las redes sociales, donde siempre está activo y muestra cada movimiento en su vida diaria vinculada al fútbol. Nada de eso sucedió, se encerró en su mundo y trabajó de cara a esta próxima presentación luego de un juego bastante mezquino frente a los Canallas. Y en este caso para tener un reencuentro con la gente en el Coloso luego de ese traspié. Otro dato a tener en cuenta.

Desde el sábado cuando Fabbiani decidió no concurrir a la conferencia de prensa hasta el presente sucedieron algunas cosas en el mundo Leproso. Ángelo Martino logró lo que tanto venía buscando desde hace varios mercados de pases y finalmente acordó su salida de Newell's para emigrar al fútbol de Bulgaria, más precisamente a CSKA Sofía. A las arcas del club ingresarán 400 mil dólares.

Se fue Martino y llegó Colmán

A pesar que desde hace varios mercados de pases que Martino pretendía irse, para Fabbiani era importante, lo tenía entre los titulares e incluso jugó el clásico ante el Canalla. A cambio, pero para ocupar otra posición en el campo de juego, Newell's cerró la incorporación de Josué Colmán, un volante creativo que llegó con el pase en su poder después de su último paso por Querétaro.

Newell's y el retocado equipo que pondrá en el césped del Coloso el Ogro se reencontrará con su público después de 21 días ya que el último encuentro de local lo jugó el 8 de agosto en el empate en uno con Central Córdoba (Santiago del Estero). Claro, en el medio hubo un contacto en el banderazo previo al clásico, pero este viernes habrá en juego más que tres puntos. La búsqueda de conservar el respaldo popular, sobre todo teniendo en cuenta que en pocos días más se vendrá un cotejo determinante frente a Belgrano por la Copa Argentina.

