Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

El cuerpo técnico leproso no podrá utilizar por diferentes lesiones a un delantero de la estructura base y a un volante que utiliza como alternativa de ocasión

Aníbal Fucaraccio

Aníbal Fucaraccio

28 de agosto 2025 · 20:20hs
Newells pierde a un elemento de su estructura titular.

Newell's pierde a un elemento de su estructura titular.

Luego del último entrenamiento previo al choque de este viernes, a las 19, ante Barracas en el Coloso, el departamento médico de Newell's informó sobre lesiones de dos jugadores que iban a estar concentrados y modificaron aún más el escenario de acción. Una afecta a un jugador habitualmente titular y otro a un valor de recambio que suele estar entre los citados.

Estos futbolistas son Luciano Herrera y Gaspar Íñiguez, quienes sufrieron lesiones musculares en el soleo derecho e isquiotibial derecho respectivamente, por lo que no estarán a disposición para el encuentro frente al Guapo, en el Parque.

Posibles alternativas en Newell's

Ante esa ausencia de última instancia, el Ogro Fabbiani podría apostar por David Sotelo o Franco Orozco para reemplazar a Herrera, quien se perfilaba como un jugador que iba a actuar desde el arranque.

Un poco más atrás corren las chances del pibe de la cantera Valentino Acuña, quien también podría actuar en esa posición, con el dibujo 4-4-2 que estaba ensayando Fabbiani en las últimas prácticas.

Con este panorama, la posible formación sería con Juan Espínola; Alejo Montero, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, y Alejo Tabares; David Sotelo o Franco Orozco, Luca Regiardo o Martín Fernández, Ever Banega y Gonzalo Maroni; Carlos González y Darío Benedetto.

En Newell's concentraron 23

Para este pleito, el DT rojinegro concentró 23 jugadores:

Los arqueros Juan Espínola y Williams Barlasina; los defensores Luca Sosa, Alejo Montero, Jherson Mosquera, Víctor Cuesta, Alejo Tabares, Fabián Noguera, Martín Luciano, y Saúl Salcedo. Los volantes Ever Banega, Facundo Guch, Martín Fernández, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar, Gonzalo Maroni, Luca Regiardo, David Sotelo y Andrew Pereira. Y los delanteros Franco Orozco, Juanchón García, Darío Benedetto y Carlos González.

