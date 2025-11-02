Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

La pobreza de la cosecha de Newell's lo condena a hacer cuentas y sufrir hasta el final del torneo. La victoria de Aldosivi lo dejó último en su zona

Si bien con Bernardi se vieron algunos esbozos de mejoría futbolística, Newell’s volvió a perder y la preocupación crece.

Newell’s debe sacar cuatro puntos de los seis que restan para asegurarse la permanencia. Si no lo consigue, tendrá que seguir de cerca la suerte de todos lo que están abajo.

La injusta caída ante Unión, el viernes en el Coloso, en el inicio de la 14ª fecha, hundió a Newell's , todavía más en un angustiante pantano que no le permite reaccionar en el tramo final del Clausura ni colectar puntos para tratar de empezar a sacar la cabeza de esa situación que luce cada vez más problemática, y va profundizando las señales de alarma en todos los sentidos.

En ese marco de complicaciones cada vez más codicionantes , el destino parece conspirar caprichosamente contra la suerte rojinegra, ya que ayer este panorama repleto de dificultades se agudizó aún más con la victoria de Aldosivi por 3 a 1 sobre Independiente Rivadavia (que jugó con suplentes pensando en la final de la Copa Argentina), en Mar del Plata.

De esta manera, el equipo leproso, ahora conducido por Lucas Bernardi, quedó a sólo tres puntos del elenco marplatense en la tabla general. Y cayó al último puesto en la zona A.

Newell's desperdicia oportunidades

La brecha con el Tiburón se redujo, los riesgos se siguen multiplicando y los fantasmas se agigantan a cada paso, en cada fecha desperdiciada por un Newell’s que no encuentra ninguna clase de revulsivo.

También enturbió más el panorama el triunfo por 1 a 0 de Talleres sobre Vélez en Liniers, que a través de ese sorpresivo resultado alcanzó a la Lepra en la tabla acumulada con 30 puntos. Así, mientras el resto parece hacer su trabajo, es el propio Newell’s el que no puede reaccionar.

Con este escenario, el conjunto leproso está obligado a despegarse de la calculadora. Ya sabe que su lucha encierra la de muchos otros y su suerte, si bien todavía depende de sí mismo, se encuadra en el sendero de la permanencia, que asoma contaminado cada vez con más obstáculos por fallas propias y acciones ajenas que aprovechan las licencias que sigue otorgando el Rojinegro, en el tramo en el que se decide todo en este certamen.

Leer más: Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

La lucha de Newell's será muy complicada

La pésima performance de Newell’s en esta temporada ya lo condenó a sufrir y hacer cálculos hasta el cierre del torneo. Sin dudas, la lucha por la salvación será un tormento, más angustiosa y mucho más apretada de los que muchos imaginaban en el parque Independencia.

Por eso, tendrá que estar pendientes de los otros que pelean abajo hasta el cierre del campeonato. Y si sigue desperdiciando chances, le puede caer la peor de las condenas: bajar de categoría.

Más allá de que Newell’s no mereció perder con Unión, el elenco leproso se hunde cada vez más y sus ataduras lo situaron en una peligrosa cornisa.

NOB calcu 22 81707505 Si bien con Bernardi se vieron algunos esbozos de mejoría futbolística, Newell’s volvió a perder y la preocupación crece.

A pesar de este contexto muy poco favorable, los conducidos por Bernardi siguen dependiendo de si mismos y si sacan cuatro puntos de seis se salvarán, mientras que con tres hay una posibilidad que también zafen, dependiendo de otros resultados. Hay que tener en cuenta que les falta jugar contra Huracán en Parque Patricios y Racing en Rosario.

Leer más: Lucas Bernardi: "Para Newell's, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha"

La lucha que propone el fixture:

San Martín SJ (26 puntos): hoy, domingo, a las 18.30, se mide con Godoy Cruz (V), otro rival directo, y después le resta jugar con Lanús (L) y Aldosivi (V).

Aldosivi (27 puntos): ayer venció 3-1 a Independiente Rivadavia en Mar del Plata, y en el camino le quedan Banfield (V), y San Martín SJ (L), otro adversario que pelea por lo mismo.

Godoy Cruz (27 puntos): hoy, domingo, a las 18.30, se enfrenta a San Martín SJ (L), y luego debe cruzarse con Atlético Tucumán (V) y Deportivo Riestra (L).

Gimnasia LP (29 puntos): hoy, domingo, a las 20.30, se mide con River (V), y después Vélez (L) y Platense (V).

Newell’s (30 puntos): con un partido más jugado: le restan Huracán (V), y Racing (L).

Sarmiento (30 puntos): este lunes, a las 16.45, juega con Platense (V), y luego con Instituto (L) y San Lorenzo (V).

Talleres (30 puntos): ayer superó 1-0 a Vélez (V), y todavía le quedan Platense (L) e Instituto (V).