Lucas Bernardi: "Para Newell's, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha"

El DT de Newell's destacó la injusticia del resultado. "Jugamos un partido donde competimos hasta el final, pero no nos alcanzó para lograr lo que buscábamos"

1 de noviembre 2025 · 00:54hs
Bernardi remarcó que en Newells los jugadores están tristes

Bernardi remarcó que en Newell's "los jugadores están tristes, y esa es la parte que más tenemos que trabajar".

Esta serie de batallas por la supervivencia comenzó para el Newell's de Lucas Bernardi con una derrota injusta, que no reflejó lo ocurrido en la cancha, pero que tampoco logra detener una caída que aumenta las señales de alerta en el parque Independencia. La Lepra mereció bastante más, al menos el empate, y esas sensaciones guiaron los aplausos que exhibieron los hinchas en el cierre del pleito y también el análisis final que desarrolló el nuevo DT en rueda de prensa tras este nuevo golpazo.

"No hay explicación para esto, queda claro que no nos alcanza. Nos puede faltar claridad por cómo estamos, pero jugamos un partido donde competimos, hasta el final el partido, pero no nos alcanzó para lograr lo que buscamos", remarcó el conductor rojinegro ante los medios de prensa.

Bernardi también reconoció que en este tipo de momentos hay que "trabajar el ánimo, que es lo más complejo. Los jugadores están tristes, y esa es la parte que más tenemos que trabajar. Esto no termina ahora. No tengo dudas de que el empate hubiera estado acorde pero hay que seguir trabajando".

Bernardi remarcó que hay que reaccionar más rápido

Y, en ese sentido, profundizó: "Cuando competís hay más chances, pero en esta situación todo se hace más complejo. Tenemos que salir rápido de los pozos, porque nos hicieron el gol y nos costó mucho salir".

"Lamentablemente, le toca a los chicos estar en un momento muy difícil, se hicieron cargo de la situación, y jugaron bien. Además, la gente nos brindó un gran apoyo, y por eso es muy difícil explicar este tipo de resultados", resaltó el entrenador.

"Y agregó: "Solamente le tenemos que agradecer a la gente, cambió el apoyo y los jugadores lo sintieron. Igual, el resultado apaga un poco todo eso".

Bernardi asegura que jugará el que esté mejor

En relación al trámite del cotejo, el DT apuntó que "hoy necesitábamos un juego más directo y por eso intentamos con Herrera y Cocoliso. Nada limita a nadie, todos pueden luchar por un espacio y un lugar en el equipo. El que esté mejor va a jugar".

"Consideramos todas las opciones, dependerá del partido próximo. Ya puede volver Regiardo y los que estén dispuestos a seguir compitiendo y a bancar la presión mental estarán", enfatizó.

"Newell's es un equipo que trabajó, compitió hasta el final del partido y no alcanzó. Pero tenemos en claro que hay que seguir. No nos queda otra", finalizó Bernardi.

Lucas Bernardi: Para Newells, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha

Lucas Bernardi: "Para Newell's, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha"

