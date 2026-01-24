Newell's: "Falta coordinación, estamos en formación", dijeron Orsi y Gómez tras perder con Talleres

La dupla técnica de Newell's analizó la derrota con Talleres en el estreno del Apertura. Se viene el martes Independiente en el Coloso.

La dupla Orsi y Gómez, en la noche del estreno de Newell's en Córdoba.

Luego de la derrota de Newell's por 2 a 1 en Córdoba ante Talleres , por la primera fecha del torneo Apertura, la dupla técnica rojinegra que componen Favio Orsi y Sergio Gómez entregó las primeras conclusiones de lo que fue la actuación del equipo del Parque.

Favio Orsi manifestó: "Creo que hicimos un partido táctico, el encuentro estaba controlado hasta el gol y la expulsión (Bruno Cabrera vio la roja en el complemento). Hay que seguir trabajando". Y agregó que "el segundo tiempo, hasta el gol no pasó nada (el primero de Talleres fue de Ronaldo Martínez). La expulsión desnaturalizó todo. Vamos a seguir trabajando, los estímulos serán en los partidos".

A su turno, su colega y compañero Sergio Gómez aclaró: "No hay que echar culpas, cuando tuvimos la pelota nos equivocamos, es la realidad que nos toca y sé que lo vamos a cambiar".

"Tenemos rápido la revancha", dijo Orsi, uno de los DT de Newell's

En tanto, Orsi insistió que "creo que el equipo no merecía recibir el gol, estaba planchado el partido. Los chicos que entraron con un jugador menos intentaron empatar el partido. Hay que darle estímulos y encontrar una identidad".

Gomez recalcó que "son equipos diferentes con respecto a Platense (donde la dupla tuvo el último paso y fue campeón), buscamos una identidad que represente al hincha de Newell's. Falta trabajo y coordinación, no hay que perder la esperanza. Tenemos rápido la revancha". La Lepra recibirá el martes por la noche a Independiente en el Coloso.

"Estamos en formación"

Orsi añadió que "es un equipo en formación". "Jugamos contra un equipo como Talleres con la base del año pasado"., agregó

Para cerrar, Gómez avisó que "no nos retiramos del mercado hasta que este termine. Estamos armando el plantel en competencia, se fueron casi 17 jugadores y llegaron muchos, pero hay que ensamblarlos". Así analizó el primer partido la dupla Orsi y Gómez.