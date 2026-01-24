Gabriel Arias fue el punto más alto en la derrota de Newell's en Córdoba

El exarquero de Racing tuvo un par de tapadas que mantuvieron a Newell's en partido y no fue responsable en los goles.

El arquero Gabriel Arias fue el mejor de Newell's ante Talleres.

En el debut de Newell's en el Apertura 2026 con derrota por 2 a 1 en Córdoba ante Talleres, el arquero Gabriel Arias estuvo un par de escalones más arriba que sus compañeros y no tuvo mucho que hacer en los dos goles del equipo local. Walter Nuñez, que entró en el segundo tiempo y anotó el descuento aportó lo suyo.

Gabriel Arias 6: Fue capitán y estuvo seguro en sus intervenciones. Fue de lo poco rescatable en un paso en falso de Newell's. Sin él, el equipo se hubiera ido con la cuenta con más goles en contra.

Armando Méndez 4: Regresó al club y no aprovechó a pleno la chance. No aportó proyecciones con su potencia habitual.

Bruno Cabrera 2,5: Otro de los refuerzos que estuvo en cancha. No estuvo sereno y con la expulsión coronó una actuación para la reprobación.

Saúl Salcedo 4: De estar rezagado a arrancar el torneo de titular. Jugó libre en el fondo. No pudo cerrar y darle seguridad a la zaga.

Oscar Salomón 4: Fue uno de los últimos en llegar y salió rápido al ruedo. No lució firme en el funcionamiento defensivo.

Martín Luciano 3,5: Comenzó el torneo ganando la pulseada en su puesto. No pudo sumar dinámica por su banda, y sufrió bastante en su sector.

Facundo Guch 4,5: Otro pibe de la casa que salió a la cancha de arranque. No pudo nunca mostrar su desfachatez y sus gambetas.

Valentino Acuña 4,5: Lució la 10 en la espalda. Pero, como todo el equipo, no estuvo a la altura de lo que demandaba el cotejo.

Luca Regiardo 4,5: Como Rodrigo Herrera estuvo en el banco en el inicio y pudo actuar desde el comienzo. No aprovechó la chance. No le dio equilibrio al equipo.

Luciano Herrera 4: No aportó su corazón, su sacrificio y sus corridas por las bandas. No fue el de siempre.

Michael Hoyos 4,5: Los DT se jugaron por un solo 9 y le llegó muy poco juego en esa función. Tuvo muy pocas chances.

DTs Orsi-Gómez 4.5: Primer partido de la dupla en el club del Parque. Apostaron a línea de cinco en el fondo y no alcanzó para conseguir certezas en relación al funcionamiento defensivo. Le faltó tener la pelota, generar juego y largarse en ataque. Los pibes en el medio, tampoco funcionaron. A la puesta a punto colectiva, queda claro que le falta tiempo de trabajo.

Leer más: Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Ingresaron en Newell's

Rodrigo Herrera 4,5: Ingresó por Regiardo, pero no pudo dar vuelta la historia.

Matías Cóccaro 4: Se ubicó como centrodelantero y tampoco pudo encontrar la llave para llegar al empate.

Jerónimo Russo 4: se instaló por el carril izquierdo, pero no incidió en el trámite.

Walter Núñez 5.5: Desde su desfachatez y oportunismo consiguió un gol que le dio vida al equipo hasta el final.

Franco García s/c: Entró por Guch pero no pudo influir en el desarrollo final.