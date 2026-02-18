La Capital | La Ciudad | borrachos

Borrachos navegando: detectaron a dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Los casos se registraron durante operativos en clubes y guarderías náuticas de Rosario. Uno de los conductores dio 1,29 gramos de alcohol en sangre y otro 0,90, valores muy por encima del límite permitido para la navegación.

18 de febrero 2026 · 19:37hs
Agentes de la Secretaría de Control municipal y de la Prefectura Naval Argentina detectaron dos casos de alto consumo del alcohol al volante en el río. Las intervenciones se hicieron este fin de semana en el marco de los operativos conjuntos que se viene realizando desde noviembre en clubes y guarderías náuticas de Rosario. En total, ya se llevaron a cabo más de 150 fiscalizaciones.

Según se indicó, los controles que tuvieron positivo este fin de semana largo se dieron este lunes, con un caso de 1,29 gramos de alcohol por litro de sangre, y otro el pasado sábado, con 0,90. Los test se hicieron en distintos clubes y guarderías náuticas y se enmarcan en los nuevos protocolos que se establecieron para garantizar así un uso más seguro del Paraná.

Estos operativos conjuntos se instrumentan con agentes de Prefectura e inspectores de la Dirección de Tránsito municipal, quienes se instalan de forma aleatoria y temporal en muelles de distintas guarderías y clubes náuticos de la ciudad. Los controles se hacen abarcando diferentes espacios y franjas horarias y se fueron profundizando con el correr de las semanas y el inicio de la temporada de verano.

En concreto, y desde que se pusieron en marcha las fiscalizaciones, se testearon a 151 conductores de embarcaciones. Y sólo cinco de esos análisis arrojaron positivo, aunque hubo tres sin superar el límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre admitido para conducir lanchas o veleros; dos de estos tres casos arrojaron 0,27 gr, mientras que el restante dio 0,45. En tanto, los otros dos que arrojaron positivo fueron los de este fin de semana largo, aunque lo que hay que remarcar es que aquí si se superaron largamente los límites permitidos en el río, por lo que ahora seguramente se establecerán las sanciones pertinentes.

“La experiencia viene siendo muy buena. Los propios conductores y quienes salieron al río, como así también desde las guarderías, nos manifestaron en general que estaban de acuerdo con que hagamos este tipo de controles. Absolutamente todos mostraron una gran predisposición y no hubo un solo inconveniente. Más allá de los resultados de este fin de semana, el índice de positividad viene siendo muy bajo”, señaló el secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera.

Para los controles, la Prefectura pone a disposición el personal y diseña el operativo de fiscalización. En tanto, la Municipalidad aporta inspectores y dispone de los alómetros, alcoholímetros y aparatos para realizar narcotest, en caso de ser necesario.

La implementación de controles de alcohol es un aspecto más de un trabajo que viene haciéndose desde hace años para garantizar la seguridad en el Paraná, como la delimitación de zonas de navegación o la capacitación y el entrenamiento de navegantes y tripulantes. En tanto, los operativos de fiscalización se realizan en consonancia con una fuerte campaña de difusión sobre la prohibición de consumir alcohol al momento de conducir una embarcación.

El nuevo protocolo se había terminado de definir en el Concejo Municipal entre diferentes actores públicos y privados vinculados a la actividad náutica, tras una propuesta impulsada por la concejala Anahí Schibelbein en el marco de una inquietud común en el ámbito del Consejo Consultivo del Río.

