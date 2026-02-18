Quién es el barbero y el ex-Newell's que jugarán con Vangioni en Villa Constitución

El Piri cierra su carrera futbolística jugando en el club de sus inicios, Riberas del Paraná, y ahora tendrá de compañero a un influencer y a un excompañero en la Lepra

La decisión de Lionel Vangioni de volver a sus orígentes y jugar con su equipo de la infancia en Villa Constitución, Riberas del Paraná, movilizó la preparación de los equipos que intervienen en la Liga Regional del Sud. La confirmación del ex-Newell's, River y Milan, entre otros equipos, generó una ola de entusiasmo en el fútbol regional y se palpita un torneo que elevará la convocatoria a las canchas. Pero la dirigencia de la Academia junto al Piri no se quedaron quietos y en las últimas horas confirmaron el arribo de un reconocido barbero y streamer, pero que tuvo formación futbolística en diversos clubes argentinos. Pero también se sumó un ex-Newell's y compañero del Piri en su paso por la Lepra.

"Con pasado en Boca Juniors, Argentinos Juniors, All Boys, Chacarita Juniors y actualmente jugador de La Crema FC disputando Copa Potrero y Kings League. Facu Navajas llega desde Buenos Aires a la Academia para sumarse al mediocampo en la temporada 2026". informó la entidad villense sobre la contratación del futbolista que combinó su pasión por el fútbol con el streaming y la barbería.

Facu Navajas, categoría 98, se consagró campeón en 2024 de la Copa Potrero representando al equipo La Crema, donde tiene como compañero a su hermano, Markito, un reconocido creador de contenido. En ese certamen, organizado por el Kun Sergio Agüero, el refuerzo de Riberas mostró sus cualidades y entrega futbolística que motivaron a que sea convocado y/o apuntado por el Piri.

Mauricio Sperduti es otra de las grande sorpresas de Riberas del Paraná, que sobre el final de este martes anunció la llegada del delantero con pasado Leproso. "El experimentado extremo derecho de gran trayectoria en el fútbol argentino e internacional. Surgido y consolidado como figura en Newell's Old Boys llega a las dos avenidas como refuerzo para este 2026 ", publicó el club en sus redes sociales.

Y agregó: "Su potencia y gran pegada lo llevaron a jugar en el Palermo de Italia y a vestir la camiseta de la selección argentina. Con un recorrido que incluye pasos destacados por Arsenal, Banfield, Colón y el fútbol paraguayo",

El Piri y el streamer

Precisamente Vangioni y el barbero -jugó en la selección argentina de streamers- participaron juntos en el equipo argentino de la Kings World Cup Nations disputado en enero pasado.

Si bien Navajas es un amante del fútbol y no logró debutar en la máxima categoría, en su juventud abrazó su otra pasión: la barbería. Es un apasionado de esta profesión y no sólo atiende a muchos famosos, sobre todo del ámbito de los streamers, sino que muestra en sus redes sociales con miles de seguidores las diversas técnicas que utiliza y que lo llevaron a trascender en esta ámbito.

Amistoso con grandes figuras

Este viernes, a las 21, Lionel Vangioi junto a sus compañeros de Riberas disputarán un encuentro amistoso y de exhibición en Villa Constitución frente a excompañeros que tuvo a través de su extensa carrera futbolística.

Leonardo Ponzio y Jonatan Maidana, bicampeones de América con River; Rolando Schiavi, campeón intercontinental con Boca; Alejandro “Chori” Domínguez, y Mauro Formica serán algunas de las exfiguras cuya presencia fueron confirmadas.

Las entradas se venden en el estadio de la Academia (Dorrego y 14 de Febrero) y de manera online en passline.