La Cámara de Diputados trata hoy la reforma laboral y el paro se hace sentir en Rosario

El debate legislativo comenzará a las 14 en el marco de un ambiente caldeado por el cierre de Fate y las denuncias de sindicalistas.

El paro en Rosario. El centro de la ciudad con poco movimiento en las primeras horas por la falta de transporte

La Cámara de Diputados tratará hoy desde las 14 la reforma labora l . Luego de quitar el artículo 44, que disponía retrocesos en las licencias médicas, el oficialismo logró el apoyo necesario para conseguir dictamen y llevar el proyecto al recinto. Por ende, la CGT lleva adelante un paro general de 24 horas, el cuarto que la organización sindical decreta durante la presidencia de Javier Milei.

La medida de fuerza se hace sentir en Rosario principalmente por la adhesión de todos los gremios vinculados al transporte urbano de pasajeros como la UTA y no circulan colectivos en la ciudad.

El paro también lo cumplen los choferes nucleados en el Sindicato de Peones de Taxis, aunque algunos propietarios de vehículos decidieron salir a trabajar por su cuenta. Por ese en este rubro se espera una adhesión dispar.

De acuerdo con lo anunciado por la CGT, este jueves tampoco habrá actividad en los bancos, aunque se podrán realizar operaciones on line. En cuanto a las administraciones públicas tanto municipal, como provincial y nacional el acatamiento la inactividad era total, solo se mantienen guardias mínimas para atender emergencias en los efectores de salud.

Además, el Sindicato de Prensa de Rosario-CTA Trabajadores también adhiere al paro. En un comunicado, el gremio destacó que el proyecto que tiene medida sanción en el Senado "destruye derechos fundamentales de las y los trabajadores, incluyendo el Estatuto del Periodista Profesional. En las diferentes asambleas, se decidió la adhesión con la modalidad de cobertura informativa de la jornada de protesta.

Tampoco se prestará hoy el servicio de recolección de residuos. Si bien en las escuelas aún no han comenzado las clases en forma oficial, en los establecimientos tampoco habrá actividades. A todo esto el Gobierno provincial anunció que no descantará el día al personal que adhiera a la protesta. No ocurrirá lo mismo con los estatales nacionales, ya que desde la administración de Javier Milei se anunció que se les descontará el día no trabajado.