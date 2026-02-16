Problema para Newell's: un titular está en duda para visitar este lunes a Riestra

El delantero tiene una fatiga muscular y será evaluado en las próximas horas en el lugar de concentración para determinar si puede jugar

Gómez y Orsi tuvieron una complicación para armar el equipo de Newell's.

Newell’s sufrió un imprevisto. Walter Núñez arrastra una fatiga muscular y es dudosa su presencia en el partido de este lunes contra Deportivo Riestra . Una complicación para la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez , teniendo en cuenta que pensaban que el futbolista fuera uno de los titulares.

Núñez todavía no fue descartado. Será evaluado en las próximas horas por el cuerpo técnico en la concentración que realiza el plantel en Buenos Aires para determinar si se encuentra a disposición.

En el caso de que vaya a quedarse al margen del compromiso, o que se decida que vaya al banco para no exigirlo desde el comienzo, Luciano Herrera continuaría en la formación titular. Es que en principio iba a dejar el equipo para que juegue Michael Hoyos.

Además, Orsi y Gómez tienen pensado modificar el equipo titular. Los candidatos a entrar son Jherson Mosquera , Marcelo EspondaFoto: La Capital/Virginia Benedetto. . Los que dejarían el equipo: Martín Luciano y Jerónimo Gómez Mattar.

En el caso de Mosquera y Esponda, no fueron titulares en la Lepra en esta temporada y ni siquiera jugaron un minuto. Michael Hoyos, en cambio, ya tuvo presencia, incluso desde el inicio.

Una situación parecida habrá en la mitad de la cancha. Gómez Mattar tuvo rendimientos discreto y perdió la titularidad, pero no por David Sotelo, quien por lo general lo reemplazó y hasta no desentonó en el último partido.

El designado para entrar es Esponda, quien todavía no jugó en la Lepra desde que retornó del préstamo en Aldosivi.

El ataque de Newell's, con dos centrodelanteros

Menos llamativa es la presencia de Hoyos. Orsi y Gómez lo incluirán para que acompañe a Matías Cóccaro y atacar con dos centrodelanteros. Luciano Herrera, con actuaciones que se parecen poco a las del año pasado, le dejará su lugar.

Con las tres modificaciones, el once de Newell's para visitar a Riestra será con: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jherson Mosquera; Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda y Luciano Herrera; Matías Cóccaro y Michael Hoyos.

En el parte médico del club en el que se informó sobre la fatiga muscular de Núñez también se comunicó que "Franco García sufrió un desgarro grado 1 del músculo abdominal y se encuentra realizando rehabilitación con evaluación de evolución en el transcurso de la semana".