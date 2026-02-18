Se reprograman tres partidos del torneo Apertura por el paro general

Policiales
Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Información General
Semana Santa 2026: cuánto falta para el próximo feriado
La Ciudad
Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero
La Ciudad
Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público
La Ciudad
Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal
POLTICA
La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"
El Mundo
Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años
Ovación
La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario
POLICIALES
Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
El Mundo
Estados Unidos atacó tres navíos "narcoterroristas": 11 muertos
Ovación
La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"
Información General
México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Ovación
Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"
Economía
Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
LA REGION
Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
Información General
Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
LA CIUDAD
Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
Zoom
"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
La Ciudad
Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
POLICIALES
Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga