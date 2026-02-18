La Capital | Ovación | partido

Se reprograman tres partidos del torneo Apertura por el paro general

Independiente viajará a Mendoza el sábado, San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto irá el domingo, y Defensa y Justicia-Belgrano pasó para el viernes

18 de febrero 2026 · 19:06hs
Se reprograman tres partidos del torneo Apertura por el paro general

Tres partidos de la sexta fecha del torneo Apertura se reprogramarán por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves. Independiente Rivadavia de Mendoza-Independiente de Avellaneda se jugará el sábado a las 17, San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto se jugará el domingo a las 17, y Defensa y Justicia-Belgrano irá el viernes a las 17.15..

Finalmente el Rojo de Avellaneda viajará a Mendoza el sábado, para enfrentar a Independiente Rivadavia desde las 17, con televisación de ESPN Premium.

Defensa y Justicia-Belgrano se pasó para el viernes a las 17.15, por TNT Sports.

En tanto, San Lorenzo recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el domingo a las 17, televisado por TNT Sports, lo que obligó a que Vélez-River se juegue ese mismo día a las 19.15, partido que estaba para las 18.30.

Esto también llevó a modificar el partido entre San Lorenzo e Instituto, por la fecha 7 de la zona A, para que el Ciclón pueda cumplir con las 48 horas de descanso reglamentarias. De esta manera, el encuentro se llevará a cabo el martes 24, a las 19.15, con televisación de ESPN Premium.

