Un santafesino se convirtió en el primer argentino clasificado a los Juegos Olímpicos 2028 Alexis Eberhardt, oriundo de San Carlos, fue campeón en el Campeonato de las Américas de Lima y tiene su boleto a Los Ángeles en rifle de aire 27 de noviembre 2026 · 19:04hs

Prensa COA El santafesino Alexis Eberhardt es el primer argentino clasificado a los Juegos Olímpicos 2028.

El deportista santafesino Alexis Eberhardt se convirtió en el primer atleta argentino que obtuvo su clasificación a los Juegos Olímpicos que se realizarán en Los Ángeles, Estados Unidos, en 2028, luego de consagrarse campeón en el Campeonato de las Américas de Lima, en la final masculina de rifle de aire a 10 metros.

Con este título en mano, el oriundo de San Carlos selló su boleto al máximo evento deportivo, que se disputará entre el 14 y el 30 de junio de 2028 en California. Allí, Eberhardt tendrá su segunda participación olímpica, luego de haber estado presente en Tokio 2020.

El festejo fue especial, ya que Eberhardt pudo reponerse tras no haber conseguido una plaza para París 2024, por lo que regresará a los Juegos Olímpicos con las ilusiones renovadas. En aquella primera oportunidad, en Tokio durante la pandemia por el Covid-19 en 2021, participó de tres pruebas: fue 33º en rifle de aire a 10 metros masculino, 34° en rifle tres posiciones a 50 metros masculino y 27° en rifle de aire a 10 metros mixto junto a Fernanda Russo.

El oriundo de San Carlos viajará a Los Ángeles para participar en rifle de aire masculino. Prensa COA Un santafesino campeón en Lima En Lima, el santafesino permaneció entre el tercer y cuarto puesto en la prueba, hasta que logró destacarse en la penúltima serie con las puntuaciones de 10,7 y 10,8 que le valieron el primer puesto.

>> Leer más: Cómo hacen los chicos que compiten en alto rendimiento para no abandonar la secundaria Luego, en la serie definitiva, confirmó su consagración con una marca de 10,9 y se quedó con el oro. Cabe destacar que, hace unos meses en Rosario, el atleta tuvo una gran actuación en los Juegos Suramericanos y también había ganado el oro en los 50 metros rifle tres posiciones, además del bronce en rifle de aire masculino a 10 metros.