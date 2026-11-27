Una fuerte recuperación de activos brasileños arrastró a los bonos y acciones locales. La compra de divisas para ahorro creció en octubre y alcanzó a u$s 3.300 millones. Más del 40% fue al colchón o al exterior

El mercado financiero argentino cerró con una tregua en una de las semanas más agitadas del año. El riesgo pais , que hace pocos días había superado los 1.100 puntos, bajó a 959 unidades . Los bonos y acciones argentinos se engancharon a una recuperación de la plaza brasileña, motivada en la designación de un nuevo ministro de Hacienda, que le cae bien a los operadores. El dólar, sin embargo, sostuvo su tendencia alcista, aunque a un ritmo más moderado. El Banco Central volvió a comprar divisas luego de cuatro días.

El riesgo país cayó 10% y cerró la semana en 959 unidades, luego de haber superado los 1.100 puntos durante las últimas ruedas. El cambio de tendencia coincidió con el fuerte rally de los activos brasileños tras la designación del banquero Luiz Carlos Trabuco como ministro de Hacienda, que impulsó a la Bolsa de San Pablo y provocó una marcada apreciación del real. Las acciones también se subieron al trencito. El panel MSCI Merval acumuló una suba semanal del 3,4% en pesos y del 4,6% en dólares.

De todos modos, el repunte de los bonos y las acciones se produjo después de un prolongado deterioro de las valuaciones argentinas . La recuperación de las últimas ruedas permitió recortar parte de esas pérdidas pero los elevados rendimientos de la deuda y las perspectivas económicas y políticas de 2027 siguen condicionando el comportamiento de los activos locales. Entre el 30 de octubre y el 25 de noviembre, el riesgo país argentino aumentó un 35,5%, frente al 13,5% del promedio emergente y el 12,2% de América Latina.

La incertidumbre radica en la capacidad del país para afrontar sus vencimientos de deuda y recuperar el acceso al financiamiento internacional . El Tesoro y el Banco Central (BCRA) deberán pagar u$s 21.400 millones durante 2027, entre acreedores privados y el FMI.

Dólar en alza

El dólar oficial se mantuvo en el centro de la escena. En el segmento mayorista, el tipo de cambio subió por segunda semana seguida y ya acumula un alza del 4,2% en noviembre. El viernes arrancó la rueda a la baja pero finalmente subió $3,50 hasta $1.605 para la venta. El volumen operado fue de u$s 912,82 millones y en futuros, de u$s 2.869 millones. Por su parte, en el Banco Nación (BNA), la cotización minorista cerró en $1.625.

A lo largo de la semana, el monto negociado en los bonos AL30D y C, que se utilizan para operar los dólares financieros, fue récord. Particularmente el miércoles alcanzó los u$s 436 millones entre ambos. “Superó el pico de octubre de 2025 y estuvo por encima del promedio diario, lo que sugiere intervención oficial”, destacaron desde EconViews.

El Banco Central retomó las compras de dólares en el mercado oficial de cambios, después de cuatro ruedas consecutivas sin intervención, la pausa más prolongada del año. La autoridad monetaria adquirió u$s 61 millones en una jornada de fuerte recuperación de la actividad cambiaria y capturó el 7% del volumen operado. Sin embargo, las reservas volvieron a retroceder y cerraron la semana con su mayor caída en más de dos meses, pese a la recuperación de la cotización del oro.

Con este resultado, las compras acumuladas de noviembre alcanzaron los u$s 405 millones, mientras que el saldo positivo de 2026 ascendió a u$s 16.373 millones. No obstante, el promedio diario de adquisiciones se ubicó en u$s 25 millones, considerablemente por debajo de los u$s 66 millones registrados durante octubre, cuando la autoridad monetaria había sostenido un ritmo comprador más elevado.

La desaceleración responde a un cambio en la dinámica del mercado cambiario durante las últimas semanas. La mayor demanda de cobertura, los compromisos financieros y la volatilidad internacional redujeron el excedente de oferta disponible para el BCRA. Aunque este viernes consiguió retomar las compras, el resultado todavía no permite determinar si la recuperación podrá sostenerse durante diciembre.

Balance cambiario

Un reflejo del cambio en la dinámica de mercado fue la compra de dólares para ahorro en octubre: se aceleró y superó los u$s 3.300 millones. Además, aumentó la proporción de las divisas adquiridas por personas y empresas que quedaron “bajo el colchón”, en detrimento de las que permanecieron depositadas en los bancos locales. Así lo dice el balance cambiario que presentó el Banco Central.

La compra neta de “billetes y divisas sin fines específicos” por parte de las “personas humanas” alcanzó los u$s 3.332 millones en el décimo mes del año, un 15,1% más que en septiembre y 21,8% por encima del promedio de nueve meses de 2026. En el segmento de billetes, hubo 1,7 millones de compradores y 812.000 vendedores. Las compras brutas ascendieron a u$s 3.020 millones, mientras que las ventas totalizaron u$s 472 millones, lo que arrojó una demanda neta de u$s 2.548 millones. A esto se sumaron egresos netos por transferencias de divisas al exterior sin fines específicos por u$s 784 millones.

Uno de los datos más relevantes del informe fue que la proporción de los dólares adquiridos por personas y empresas que se destinaron a la Formación de Activos Externos (FAE) alcanzó su mayor nivel desde la salida del cepo cambiario en abril de 2025.

En efecto, el BCRA estimó que, de los u$s 2.700 millones de compras netas de billetes y transferencias de divisas sin fines específicos del sector privado, unos u$s 1.100 millones incrementaron la posición de activos externos. Esto es un 37,5% más que en septiembre. El 41% de las divisas adquiridas quedó fuera del sistema financiero local, ya sea mediante el atesoramiento de billetes o la fuga al exterior, frente al 33% del mes anterior.

En cambio, apenas u$s 500 millones (19%) quedaron depositados en bancos locales, el menor monto desde noviembre de 2025.