Gimnasia anunció "el cierre de su etapa en el club" del entrenador y su cuerpo técnico. "Los contratos son por un año pero duran un mes", dijo hace poco

El ex-Newell's Darío Franco ya no es más el director técnico de Gimnasia de Mendoza.

Los resultados mandan en el fútbol, aunque no siempre una derrota implique necesariamente un fracaso. Y lo sabe bien el ex-Newell's Darío Franco, quien en una entrevista reciente habló sobre la fugacidad del trabajo de los entrenadores.

Pocos días después, la realidad le dio una vez más la razón. Este jueves, apenas cuatro días después de que Gimnasia y Esgrima de Mendoza quedara eliminado del torneo Clausura luego de perder ante Central, los directivos anunciaron su desvinculación. Ergo: Franco ya no es el técnico del Lobo mendocino.

Franco llegó a Mendoza en marzo y desde entonces vive en un hotel. Hace poco, en una entrevista a fondo, un periodista de La Nación le preguntó por qué. "La profesión es así.¿Para qué me voy a instalar en una casa? Nunca tenés un contrato seguro, vos firmás por un año y después de mucho tiempo comprendí que ese contrato en realidad es por un mes. Prefiero pensar que siempre debo tener las valijas hechas", fue su respuesta.

Hoy podrá decir que hizo bien. Es que el club Gimnasia y Esgrima informó que informa que Franco, su ayudante de campo Matías Ballini, y su preparador físico Nicolás Coluccini, "cierran su etapa al frente del plantel profesional". El contrato no fue por un mes, pero no llegó al año.

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Logró dos grandes objetivos

La salida de Franco se produce a días de la derrota por 3 a 1 ante Central en Arroyito que dejó al equipo mendocino afuera de los playoffs del torneo Clausura en los octavos de final. El técnico había logrado, sin embargo, dos grandes objetivos: la permanencia de Gimnasia en la Liga Profesional y la clasificación a la fase decisiva. No le alcanzó para seguir en el club.

Franco se hizo cargo del equipo tras un mal comienzo del Lobo en la Liga Profesional, en reemplazo de Ariel Broggi. Fue en marzo de este año, cuando los mendocinos daban sus primeros pasos en la máxima categoría. En estos meses, el técnico que se formó como futbolista en Newell's dirigió 22 partidos, con nueve victorias, cinco empates y ocho derrotas.