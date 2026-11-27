La Casa Rosada fijó esas prioridades, junto a Malvinas y el Súper Rigi, para ser tratadas en el Congreso durante diciembre. Evalúan retoques en el presupuesto 2027 tras la media sanción en Diputados

En la Casa Rosada quieren capitalizar el impulso de sus recientes victorias legislativas.

Con el objetivo de mantener el ritmo parlamentario hacia el cierre de 2026, el gobierno de Javier Milei oficializará en breve el llamado a sesiones extraordinarias para todo diciembre, merced al impulso de sus recientes victorias legislativas .

La administración libertaria ya trazó su temario, ubicando al proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” entre sus metas fundamentales para convertir en ley antes de que termine el año .

Dentro de las prioridades inmediatas de la Casa Rosada sobresalen dos expedientes que obtuvieron media sanción el jueves pasado: el presupuesto 2027 y la suspensión de las primarias (Paso) de cara a los comicios presidenciales del año próximo .

El paquete legislativo que se debatirá durante diciembre contempla el denominado Súper Rigi y la actualización del Régimen de Cabotaje y Marina Mercante .

Lo propio ocurre con el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (Arti) suscripto con Estados Unidos y los cambios normativos en las leyes de sociedades y de mercados de capitales.

Asimismo, está pendiente la aprobación de una batería de pliegos correspondientes a magistrados y representantes diplomáticos.

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A pesar de la amplitud de la agenda oficial, en Balcarce 50 subrayan que el esfuerzo principal estará puesto en conseguir la sanción definitiva de la ley electoral, la pauta presupuestaria, las designaciones judiciales y diplomáticas, los ajustes en el sector naviero y la norma de “Defensa de la Soberanía Nacional”.

Precisamente, este último proyecto se perfila como el punto de mayor fricción política en el recinto. Si bien el texto original ya atravesó instancias de revisión, los bloques aliados insisten en aplicar nuevas enmiendas sobre su articulado. Esa resistencia quedó en evidencia la semana pasada, cuando la falta de quorum en la Cámara de Diputados obligó a posponer su debate.

Esa sesión frustrada reavivó las tensiones internas dentro del oficialismo, enfrentando al asesor presidencial Santiago Caputo (autor de la iniciativa) con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Universidades

En tanto, tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados nacional, el presupuesto 2027 ahora es analizado por el Poder Ejecutivo con el foco puesto en realizar cambios cuando el proyecto desembarque en el Senado.

El objetivo central de la Casa Rosada es alterar el artículo 11 (incluido en el capítulo 2), el cual asigna 11 billones de pesos para el financiamiento de las universidades, una cifra que, según sostienen en el oficialismo, compromete la meta de equilibrio fiscal.

Frente a ese escenario, los principales referentes políticos del gobierno ya diseñan una estrategia parlamentaria que terminarán de delinear el martes próximo, de cara al debate en las sesiones extraordinarias.

La apuesta es abrir una instancia de negociación con la Unión Cívica Radical (UCR) para consensuar una redacción alternativa —algo que obligaría a que la iniciativa vuelva a ser revisada en Diputados— y así evitar recurrir a un eventual veto presidencial.

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Las conversaciones apuntan especialmente a los diez senadores radicales que recientemente acompañaron al oficialismo en la aprobación de la reforma política.

En la mesa política de la gestión libertaria, integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Martín y Eduardo "Lule" Menem, perciben buena predisposición en los bloques dialoguistas para alcanzar un entendimiento.

La urgencia oficialista surge luego del revés sufrido el jueves en la Cámara baja: allí, el oficialismo no logró aprobar su propio dictamen de mayoría (que cayó por 130 votos contra 121), dejando vía libre para que la oposición impusiera su propuesta de minoría con 138 sufragios positivos, 109 negativos y cuatro abstenciones.

En los pasillos de Balcarce 50 califican la partida aprobada como “un descalabro”. Sin embargo, se muestran confiados en poder acercar posiciones y fijar un monto intermedio que ronde los 9,5 billones de pesos, una cifra que contaría con el aval del Ministerio de Economía.