Versiones encontradas entre la dirigencia y el círculo íntimo del técnico leproso ponen un signo de interrogante sobre su futuro en el Parque

Los números lo acompañan, el presente también. A pesar de la eliminación en el torneo Clausura ante Gimnasia el último fin de semana, Newell’s estuvo a la altura de las circunstancias y hasta dejó una imagen superior a su rival. Más allá de eso, el tema de estos días es la continuidad de Frank Kudelka .

Hay versiones absolutamente distintas sobre el futuro del técnico, según a quién se consulte. Desde la dirigencia informan que las negociaciones ya comenzaron y que son optimistas en cuanto a cerrar la permanencia del técnico para la próxima temporada, pro cuando se cruza de vereda y la consulta llega al círculo íntimo de Kudelka, la historia cambia por completo. Desde ese lugar se afirma que la dirigencia leprosa no ha comenzado ninguna negociación y que la situación, por ahora, es de poco optimismo.

Kudelka habló sobre el tema en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Gimnasia. Allí, ante la consulta del periodismo sobre cómo estaba su situación y cuál será su futuro el año que viene, el responsable del plantel leproso fue cauteloso a la hora de declarar, aunque de alguna manera confirmó parte de lo que se afirma en su entorno.

“Ninguna charla debía acontecer cuando estábamos en competencia por respeto a la institución. Seguramente a partir de ahora habrá o no posibilidades. No lo sé todavía” , explicó y dejó claro así que hasta ese momento no hubo charlas para planificar el futuro.

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El entrenador además recibió el apoyo de muchos de sus futbolistas, como Matías Cóccaro, quien pidió por la continuidad del entrenador de cara a lo que viene. “Lo de Kudelka es admirable. Tuvo una situación familiar incómoda toda la semana y estuvo con nosotros. Cuando entró al vestuario nos felicitó de una manera admirable. Quiero que se quede, no tengo dudas”, subrayó. Los números del ex-Huracán son concluyentes en este segundo ciclo. Tomó el equipo en una crisis difícil tras el espantoso período de la dupla Orsi-Gómez al mando y no sólo lo sacó de ese lugar incómodo, en el que estaba peleando el descenso, sino que por primera vez lo clasificó a octavos de final con el actual formato de campeonatos.

El delantero Matías Cóccaro hizo una defensa encendida del actual entrenador de Newell's. Marcelo Bustamante / La Capital

Números del DT

En este regreso vuelta a Newell’s, en 25 partidos el entrenador logró ocho victorias y once empates, y sumó sólo seis derrotas, alcanzando una efectividad del 46,66 por ciento. En el torneo Clausura, a diferencia del Apertura, lo dirigió de manera completa, y ahí logró cinco triunfos, ocho igualdades y cuatro caídas en 17 encuentros.

En su primer ciclo, en 2019, cuando llegó el equipo del Parque Independencia estaba último en los promedios y después de una gran campaña lo clasificó a la Copa Sudamericana. Todo eso bajo la presidencia de Cristian D’Amico y con Sebastián Peratta como manager.

En total, juntando los dos ciclos, estuvo presente en 67 encuentros, con 24 victorias, 21 empates y 22 derrotas. Hay final abierto para una historia con más alegrías que tristezas. Pase lo que pase, Kudelka dejó ya dos marcas importantes en el corazón de los hinchas rojinegros, con dos conducciones en las cuales encontró un club caído y lo puso de pie.

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A trabajar

Más allá de la eliminación ante Gimnasia y Esgrima La Plata el último fin de semana, tras ser derrotado por 4 a 2 en el Bosque platense en un partido que aún genera polémica por algunas decisiones arbitrales de Nicolás Ramírez, el plantel dirigido por Kudelka regresó este miércoles a los entrenamientos.

La primera sesión de la semana para los jugadores rojinegros se desarrolló en Bella Vista, a puertas cerradas y sin atención a la prensa. A pesar de que está atravesando un problema personal de índole familiar complejo, el entrenador estuvo presente en el complejo encabezando el grupo.

En principio, la idea del cuerpo técnico es trabajar hasta el fin de semana y después liberar al plantel hasta nuevo aviso. Claro que esto irá de la mano con la definición de la continuidad o no de Kudelka o, en caso que no sea así, la elección del nuevo cuerpo técnico. La idea es que el plantel se vaya de vacaciones y que vuelva a la actividad a fines de diciembre.