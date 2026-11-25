La Lepra superó un mal comienzo de año y alcanzó la fase final, pero no siguió por falta de categoría. El gran desafío a mejorar para 2027

Un golpe anímico duro significó la derrota de Newell’s por 4 a 2 frente a Gimnasia en La Plata por los octavos de final del torneo Clausura. Asimilar la eliminación será un proceso natural y lógico. Pero en medio del dolor por despedirse del torneo y de las conjeturas sobre qué hubiese sucedido si alguno de los futbolistas rojinegros definían mejor, o si el árbitro Nicolás Ramírez impartía justicia como debía y expulsaba a Germán Conti, queda el consuelo de que el equipo del Parque participó de la fase final, algo que no conseguía desde que se implementó este formato de competición de manera continua desde hace unos años .

No es poca cosa para un conjunto que se había acostumbrado a resignarse a no competir por nada, y menos aún después de un pésimo comienzo de temporada. No hay que olvidar que en marzo pasado, con 7 partidos disputados y el inminente arribo de Frank Kudelka a la dirección técnica, la Lepra estaba en el último lugar de la tabla anual, en puesto de descenso.

La especulación sobre los motivos que le impidieron a Newell’s clasificar a los cuartos de final lo encuentra parado en otro lugar. Nada de estar pensando todo el tiempo en mantener la categoría, al margen de que será un tema a no descuidar el próximo año (en la tabla del promedio empezará 24º entre 30 equipos).

Si hubo un cambio respecto de aquel comienzo errático, es el mérito de Kudelka y de un plantel que se adaptó a lo que pretendía el entrenador. El equipo compitió de igual a igual contra cualquiera, hasta en los peores partidos que protagonizó.

Eso sí, la falta de ese toque de calidad y de esa jerarquía que marca la diferencia en un fútbol argentino de bajo vuelo, fue la razón que lo condicionó y lo dejó estancado en los octavos de final. No le dio para más.

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Newell’s pagó las limitaciones propias de un conjunto que carece de uno o más futbolistas que marquen la diferencia, caso de Nacho Fernández e Ignacio Miramón en Gimnasia, las figuras del partido jugado en el Bosque.

El problema de la falta de gol

Así fue que, pese a que la Lepra tuvo la mayor cantidad de ocasiones de gol, no tuvo un jugador con la precisión necesaria delante del arco o con capacidad de resolución en el último pase.

A raíz de esta ineficacia, sus dos goles llegaron a través de penales. Esto también se trata de falta de categoría, un problema que se repitió en el torneo y que se reflejó en la cifra baja de goles a favor: 18 tantos en 17 partidos.

Kudelka armó un equipo poco a poco, trayendo a Walter Mazzantti, Lautaro Giannetti y Lucas Carrizo para mejorar lo que estaba en el club del Parque. Pero al técnico no le sobró nada. El recambio del banco fue estrecho.

Sin embargo, a partir del esfuerzo y el rigor táctico de todos, accedió a la fase final, despegándose definitivamente del fondo de la tabla anual y mejorando el promedio. Fue por un objetivo más ambicioso y lo logró.

Kudelka, Mazzantti y más jerarquía

La temporada futbolística terminó para Newell’s y a partir de ahora empieza a ser prioridad la definición sobre la continuidad o no de Kudelka, principal responsable de que Newell’s mejorara la campaña. El consenso del hincha lo tiene el técnico. Le reconoce su labor. Pero sentarse a negociar con él excede las cuestiones de simpatía.

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También está la finalización del préstamo de Mazzantti, la carta más peligrosa de ataque. No aparece en los planes del club el uso de la opción de compra del 70 por ciento del pase en 3 millones de dólares, por lo que la alternativa es que Independiente lo vuelva a ceder por otro año.

Mazzantti, a quien se le vence el préstamo en Newell's, se escapa de Enzo Martínez en el partido ante Gimnasia. Marcelo Bustamante

Kudelka afuera de la cancha y Mazzantti adentro se constituyeron en figuras centrales de esta versión de Newell’s, sin que exista garantía de que vayan a seguir. Son gestiones a llevar adelante.

Si hay que reemplazarlos, la obligación será sustituirlos por nombres que, de mínima, respondan de igual modo. No obstante, no será suficiente si la meta de la Lepra para 2027 es dar un salto de calidad.

La consolidación de Josué Reinatti y Luca Regiardo, si es que no surge alguna oferta tentadora y se van del club, sirve de base para conformar un equipo con un mayor potencial para competir. Habrá que rodearlos mejor para conseguir ese toque de distinción que le faltó a Newell’s para llegar más lejos.

La roja a Carrizo puede costar caro

Newell’s sufrió la expulsión de cuatro futbolistas en el estadio de Gimnasia y Lucas Carrizo puede ser el que se lleve la peor parte, debido a la reacción que tuvo una vez finalizado el partido.

Cuando el árbitro Nicolás Ramírez pitó el final, Carrizo se abalanzó y forcejeó con el arquero Harlen Castillo. Además se peleó con otros rivales. Incluso trascendió que el juez habría informado que le dio un golpe a Marcelo Torres.

No fue todo. El zaguero rojinegro le reprochó su desempeño al árbitro y le hizo caer la tarjeta roja que le mostró.

Gabriel Arias fue otro de los expulsados, tras abalanzarse sobre Castillo, centro del fastidio de la Lepra, tras una canchereada del uno.

La doble amarilla, y la correspondiente roja, que recibieron Jerónimo Russo y Martín Ortega, en principio no implicarían un castigo severo. Es posible que se los suspenda una fecha.