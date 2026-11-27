Se enfrentan mañana en Twickenham para definir el séptimo puesto del Nation Championship. “Nos van a exigir defensivamente”, dijo el head coach Felipe Contepomi

Los Pumas se enfrentarán mañana a Escocia en Inglaterra en un partido en el que estará en juego el séptimo lugar en el National Championships. El partido se jugará a las 10 en Twickenham y podrá verse por ESPN 3 y Disnez+ Premium.

El head coach del equipo argentino, Felipe Contepomi, confirmó ayer la formación para enfrentar a los escoceses. La novedad es que hará seis cambios en el equipo empezó el partido en la derrota contra Francia, el fin de semana pasado.

En los forwards, Rodrigo Martínez reemplazará a Boris Wenger. Pedro Rubiolo será el Nº 5 del equipo en lugar de Tomás Lavanini, mientras que Joaquín Moro hará lo propio por Facundo Isa. Además, Juan Martín Scelzo jugará como octavo (ante Francia había jugado como N° 7).

En cuanto a los backs, reaparecerá Gonzalo García en lugar de Simón Benítez Cruz, Faustino Sánchez Valarolo lo hará por Justo Piccardo, quien estará esperando su lugar en el banco de suplentes, y Rodrigo Isgró sustituirá a Bautista Delguy.

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Un posible debutante ante Escocia

La novedad será la inclusión en el banco de suplentes de Tobías Wade, quien todavía nunca jugó. Además, Santiago Grondona reaparecerá tras su lesión y Joel Sclavi será la alternativa de pilar izquierdo.

Moro tendrá una nueva oportunidad de ser titular. “Es el último partido del año, en un estadio muy lindo para jugar y donde nunca tuve la oportunidad, ante un rival que es uno de los mejores del mundo. Siempre con las ganas de ponerme la camiseta y poder aportar al equipo lo que pueda desde mi lado. Con ganas de que quede un buen recuerdo del año”, expresó el forward, ya confirmado por Contepomi en la formación inicial.

En cuanto al rival de mañana, Moro recordó el antecedente de julio, cuando Escocia fue el primer adversario de Los Pumas en el comienzo del Nations Campionship: “Recuerdo que no pudimos hacer mucho pie. Ellos son muy buenos cuando entran a las 22 nuestras, son muy determinados. Si tienen un maul, tienen un porcentaje muy alto de anotación, va a ser clave”, dijo.

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Qué dijo Felipe Contepomi

Contepomi también habló del partido que se le viene a Los Pumas. Dijo que el equipo llega con un par de lesionados pero que en general está muy bien mentalmente. “Fue una excelente semana de entrenamiento y estamos con ganas de terminar de la mejor manera el año”, expresó.

El entrenador también aseguró que el partido ante Escocia “es una oportunidad para medirnos en una cancha neutral contra un Tier 1” y que el rival exigirá mucho a Los Pumas defensivamente. Son los desafíos que uno quiere para tratar de seguir mejorando con vistas al Mundial”.

También sostuvo: “A Escocia le gusta jugar mucho con la pelota, esperamos un partido abierto, que dependerá de las condiciones climáticas”. Y remató: “Nuestra defensa va a ser exigida y esperamos que podamos nosotros exigirlos a ellos, y ojalá tenerla más que ellos”.

La formación de Los Pumas

Así formarán Los Pumas: 1. Rodrigo Martínez, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Joaquín Moro, 8. Juan Martín Scelzo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Gerónimo Prisciantelli

Suplentes: 16. Facundo Bosch, 17. Joel Sclavi, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Santiago Grondona, 21. Agustín Moyano, 22. Justo Piccardo, 23. Tobías Wade.