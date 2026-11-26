El presidente de Argentino comenzó a trabajar por un cambio de imagen en el club El nuevo titular del Salaíto, Juan Mateo Chulich, estuvo en la asamblea de AFA y recibió el apoyo de Claudio Tapia, Gonzalo Belloso, Ignacio Boero y Mario Giammaría Por Juan Iturrez 26 de noviembre 2026 · 21:43hs

Argentino. El presidente Claudio Tapia recibió a Juan Mateo Chulich, nuevo titular de Argentino

Vientos de cambio se vislumbran por barrio Sarmiento. Desde su llegada a la presidencia de Argentino tras la renuncia de Daniel Mariatti y miembros de la comisión, Juan Mateo Chulich trabajó duro y parejo. Recorrió las instalaciones, estuvo en la presentación de la camiseta del fútbol playa y este jueves acudió a la asamblea de AFA donde recibió el apoyo de Claudio "Chiqui" Tapia y de los presidentes de Central, Newell's y la Asociación Rosarina de Fútbol.

"Estuvimos reunidos con el equipo que fue. Sergio Gallardo, Martín Sachino y Andrés Chulich de la Fundación Andrés, los presentaron en sociedad, también estuvimos con el presidente de la divisional C y fue una linda charla. Además recibí los saludos de Gonzalo Belloso, como también de Ignacio Boero y del presidente de AFA, Claudio Tapia. Los tres directivos me dieron el total apoyo en este nuevo cargo", dijo Chulich.

Recibió el apoyo de todos los dirigentes En esa reunión de AFA, el directivo salaíto también se encontró con Carolina Cristinziano (vicepresidenta de Central) y Mario Giammaría (titular de la Rosarina). "En la reunión pude hablar con Mario Giammaría, quien me invitó a la Rosarina, y así también tuve el saludo de Carolina Cristinziano. En mi nueva función recibí el apoyo de todos dirigentes. Me vine muy bien de la primera reunión en AFA", contó el presidente de la institución de barrio Sarmiento.

A su vez, el directivo dio detalles de lo que se viene en lo deportivo en el club. "Estamos abocados a la presentación del equipo del fútbol playa, que desde el domingo estará jugando la Copa Libertadores en Brasil, y desde este viernes comenzarán las pruebas de jugadores para el armado del plantel que competirá en el próximo torneo de la Primera C 2027", cerró Chulich.