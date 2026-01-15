Asado 82% más caro: así se encareció la mesa de los santafesinos en el último año

La comparación de precios del Ipec entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 muestra subas generalizadas en alimentos. La carne vacuna lideró las remarcaciones, seguida por lácteos, productos de almacén y frutas.

Los precios de los alimentos registraron fuertes incrementos interanuales entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 , con aumentos generalizados pero especialmente concentrados en carne, lácteos seleccionados y algunos productos de almacén , según surge de la comparación de las tablas del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

En el período analizado, el mayor impacto en el bolsillo provino nuevamente de la carne vacuna , que no solo lideró las subas mensuales en ambos diciembres, sino que además acumuló incrementos superiores al 80% en algunos cortes .

El asado pasó de $9.913,71 en diciembre de 2024 a $18.003,94 en diciembre de 2025, lo que implica una suba interanual cercana al 82% . El cuadril aumentó de $10.519,91 a $18.296,30 (+74%), mientras que la nalga subió de $10.442,79 a $18.047,12 (+73%).

La carne picada especial también mostró un incremento significativo, al pasar de $8.470,75 a $13.809,67 (+63%). En el mismo período, el pollo entero subió de $3.428,50 a $4.087,22, con un aumento más moderado (+19%), mientras que el filet de merluza fresco pasó de $6.996,29 a $10.045,55 (+43%).

Panificados, almacén y lácteos

Entre los panificados, el pan francés aumentó de $2.234,93 a $2.944,75 (+32%), mientras que el pan de mesa mostró una suba más pronunciada, al pasar de $2.655,01 a $3.784,62 (+43%).

En productos de almacén, el aceite de girasol subió de $3.829,64 a $5.809,74 (+52%), el azúcar pasó de $1.119,34 a $1.301,14 (+16%) y el café molido registró uno de los mayores incrementos del rubro, al pasar de $7.591,17 a $11.678,08 (+54%).

En lácteos, la leche fresca entera aumentó de $1.515,42 a $1.687,86 (+11%), mientras que la leche en polvo subió de $10.132,86 a $12.078,51 (+19%). El queso sardo pasó de $16.729,71 a $20.625,89 (+23%).

Frutas y verduras: fuerte estacionalidad y precios dispares

El comportamiento de frutas y verduras estuvo marcado por la estacionalidad, con fuertes oscilaciones tanto al alza como a la baja.

Entre las frutas, la manzana deliciosa pasó de $2.427,25 a $3.913,20 (+61%), mientras que la banana aumentó de $2.267,41 a $3.374,26 (+49%). La naranja también subió, de $1.017,25 a $1.440,35 (+42%).

En verduras, la lechuga se mantuvo en niveles elevados en ambos períodos, pasando de $3.403,36 a $3.430,54, mientras que el tomate redondo, pese a fuertes bajas mensuales en ambos diciembres, se ubicó por encima del valor de 2024: pasó de $1.499,22 a $1.715,93 (+14% interanual).

La papa, en cambio, mostró una baja interanual, al pasar de $898,71 a $812,56 (–9%), comportamiento típicamente asociado a factores estacionales y de oferta.

Aumento generalizado, pero con focos claros

a comparación interanual muestra que la mayoría de los alimentos registraron subas, aunque con distinta intensidad según el rubro. Las carnes lideraron ampliamente los aumentos, seguidas por productos de almacén seleccionados y frutas, mientras que verduras y algunos básicos mostraron comportamientos más erráticos, influenciados por la estacionalidad.