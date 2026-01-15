La Capital | La Ciudad | paritarias

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

El gobernador lo dijo al encabezar la licitación del sistema de videovigilancia Lince en Santa Fe. Insistió con que los aumentos no quedarán por debajo de la inflación

15 de enero 2026 · 14:44hs
El gobernador de Santa Fe

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a hablar de las paritarias

La inversión en seguridad fue el eje del acto encabezado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , quien este jueves lideró la licitación del sistema de videovigilancia inteligente Lince para la ciudad de Santa Fe. En ese marco, el mandatario se refirió también al escenario de las próximas paritarias y dejó una definición política clara: el gobierno provincial aumentará los salarios de las fuerzas de seguridad y de los empleados públicos “todo lo que nos dé el cuero”, con el compromiso de que los incrementos no queden por debajo de la inflación.

Pullaro planteó que la política salarial deberá convivir con un ambicioso plan de inversiones en infraestructura y seguridad. “Nunca la inflación nos va a ganar. Doy mi palabra de que los aumentos no van a estar por debajo de los niveles de inflación”, aseguró, al tiempo que aclaró que la recomposición salarial se definirá cuidando que no se resientan las obras ni las herramientas destinadas a combatir el delito.

"Sabemos que la gente no la está pasando bien con la economía y que los empleados públicos tampoco la están pasando bien", reconoció Pullaro.

Una licitación clave en el plan de seguridad

El anuncio se dio durante la licitación del sistema de videovigilancia Lince, que demandará una inversión superior a los 32 millones de dólares. El proyecto contempla la instalación de 2.000 nuevas cámaras con inteligencia artificial, que se sumarán a las 600 ya existentes en la capital provincial. Según explicó el gobernador, la tecnología permitirá identificar personas a partir de rasgos específicos, reconstruir recorridos y acelerar de manera significativa las investigaciones judiciales.

“Antes una investigación llevaba diez o quince días. Hoy inmediatamente sabés de dónde salió un vehículo o dónde lo están guardando”, ejemplificó Pullaro, al destacar el impacto del sistema en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de delitos.

Tecnología, método policial y trabajo con la Justicia

El mandatario subrayó que la tecnología por sí sola no alcanza si no se combina con un método de trabajo sostenido dentro de la fuerza policial. En ese sentido, remarcó la articulación con el Ministerio Público de la Acusación, especialmente en Rosario, donde el sistema ya está operativo y muestra resultados concretos.

“El delito tiene que ver con muchas circunstancias: estacionales, socioeconómicas y hasta con el humor de la sociedad”, señaló Pullaro. A su criterio, cuanto más sólido es el método policial y más fuertes son las herramientas tecnológicas, mayor es la capacidad del Estado para reducir los índices delictivos, aunque existen variables que exceden la acción directa de la policía.

El análisis del delito y los límites de la prevención

Al analizar la evolución del delito en Rosario durante el último año, el gobernador indicó que se registró un aumento del homicidio doloso, pero con un cambio en su composición: crecieron los homicidios interpersonales y bajaron los vinculados a organizaciones criminales. También mencionó un incremento de los homicidios intrafamiliares, un fenómeno que, según remarcó, obliga a repensar políticas públicas más amplias.

“Es muy difícil que la policía esté dentro de cada casa para prevenir eso, pero impacta en la estadística”, reflexionó, al señalar los límites de la intervención policial frente a determinadas violencias.

En ese contexto, Pullaro volvió sobre la discusión salarial y la tensión entre recomposición de ingresos e inversión pública. Reafirmó que el gobierno provincial hará el máximo esfuerzo posible en las paritarias, pero insistió en que no resignará el rumbo trazado en materia de seguridad y obras estratégicas.

