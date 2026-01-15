Sophie Turner, actriz de "Game of Thrones", será Lara Croft en una nueva serie de Amazon

Prime Video está produciendo una nueva adaptación del clásico videojuego, y se conocieron las primeras imágenes de su protagonista caracterizada

Sophie Turner, que conquistó al mundo hace quince años como Sansa Stark en “Game of Thrones”, está al frente de una nueva franquicia popular. La actriz, con 29 y ya separada de Joe Jonas, será la arqueóloga Lara Croft en una nueva serie de “Tomb Raider”.

Se trata de una nueva adaptación del reconocido videojuego, que ya tuvo tres versiones cinematográficas de alto perfil: dos protagonizadas por Angelina Jolie (en 2001 y 2003), y una encabezada por Alicia Vikander en 2018. También hubo dos series menos conocidas en 2007 y 2024 (esta última producida por Netflix, con dos temporada).

Esta vez, también será una serie, pero con el dato nada menor de que está creada, escrita y producida por Phoebe Waller-Bridge, multipremiada autora de “Fleabag” y “Killing Eve”. Además de Turner, el elenco estará completado por nombres como Martin Bobb-Semple, Sigourney Weaver, Jason Isaacs (“Harry Potter”, “The White Lotus”), Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein.

Serie y videojuego, con universo compartido

El primer videojuego de "Tomb Raider" se lanzó en 1996, y Lara Croft se convirtió rápidamente en un ícono femenino de las historias de acción y aventuras. La última edición original del videojuego, titulada "Shadow of the Tomb Raider", salió en 2018, seguido por varias remasterizaciones de versiones anteriores y clásicas.

En este sentido, el lanzamiento de la serie es parte de un acuerdo entre Crystal Dynamics, compañía desarrolladora de juegos, y Amazon MGM Studios, productora audiovisual, que crearán un universo compartido entre productos. La producción encabezada por Turner estará complementada por dos nuevos juegos, "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" y "Tomb Raider: Catalyst", previstos para 2026 y 2027, respectivamente.

El proyecto comenzó su rodaje y se dieron a conocer las primeras imágenes de Sophie caracterizada como Lara Croft, lo cual suscitó el entusiasmo tanto de los fanáticos de la franquicia de “Tomb Raider” como de la actriz y del universo de “Game of Thrones”.