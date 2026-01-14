La Capital | Ovación | Newell's

Newell's presentó a los DT de inferiores, que incluye a varias glorias del club

La dirigencia estuvo en el inicio de los trabajos de los cuerpos técnicos de las divisiones inferiores de Newell's. Un once de jerarquía entre los formadores.

14 de enero 2026 · 22:12hs
Ariel Pepi Zapata fue campeón con Newells en 2004.

Newell's presentó a los nuevos entrenadores de inferiores en el inicio de actividades para la estructura de divisiones juveniles. Fue con la presencia del presidente Ignacio Boero y el directo deportivo Roberto Sensini, y bajo la coordinación general de Gustavo Tognarelli. Algunas glorias del club están como formadores.

En la presentación estuvieron los cuerpos técnicos y profesionales que dieron inicio a la temporada 2026. El sub coordinador de inferiores es Sebastián Lucero, el coordinador del área física Mateo Galiana, el coordinador de entrenadores de arqueros César Jaime, el coordinador de captación Jorge Pautasso y al frente de Malvinas está Fabián Bonhof.

En cuanto a los cuerpos técnicos y los exjugadores leprosos se destacan los nombres de Lucas Bernardi en la reserva; en cuarta de AFA Mauricio Sperduti; en quinta de AFA Diego Quintana; en sexta de AFA Ariel Zapata; en séptima de Rosarina Lisandro Sacripanti; en octava de AFA Iván Borghello; en novena de AFA Hernán Villalba y en captación Rubén Rodríguez.

El equipo de técnicos leprosos

Haciendo un juego con los entrenadores de inferiores y el mánager un equipo podría formarse con Gustavo Tognarelli o César Jaime; Rubén Rodríguez, Jorge Pautasso y Roberto Sensini; Mauricio Sperduti, Hernán Villalba, Lucas Bernardi y Ariel Zapata; Diego Quintana, Iván Borghello y Lisandro Sacripanti.

Todos los cuerpos técnicos de inferiores de Newell's

