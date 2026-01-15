El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

Belgrano se impuso en un amistoso de pretemporada a Defensa y Justicia: fue 2 a 0 con goles de "Uvita" Fernández.

"Uvita" Fernández hizo los dos goles de Belgrano ante Defensa y Justicia. El Pirata debutará en el Apertura ante Central en el Gigante.

Central sigue a toda marcha la preparación para su estreno en el torneo Apertura, que será el sábado 24 de enero ante Belgrano en el Gigante. Ese día se producirá también el debut del entrenador Jorge Almirón y probablemente de los refuerzos.

Mientras el plantel canalla trabaja en Arroyo Seco, su primer rival en el Apertura se prepara en Buenos Aires, y este jueves jugó contra Defensa y Justicia en Florencio Varela y lo venció por 2 a 0, con goles de Nicolás "Uvita" Fernández.

Belgrano, en Casa Amarilla

En los días previos, el equipo conducido por Ricardo Zielinski estuvo entrenando en Casa Amarilla, el predio que Boca tiene al lado de la Bombonera. Su próximo amistoso será contra Chacarita.

Hasta ahora Belgrano sumó tres incorporaciones, una de ellas resonante: Alcides Benítez (lateral derecho), Adrián Sánchez (volante central) y Emiliano Rigoni, uno de los bombazos del mercado de pases.

Rigoni, surgido en el Pirata, tuvo luego un buen paso por Independiente y desde 2017 jugaba en el exterior, donde pasó por Zenit, Atalanta, Sampdoria, Elche, San Pablo, Austin, Club León y otra vez San Pablo.Tiene 32 años y firmó un contrato hasta diciembre de 2027.

La formación ante el Halcón

Ante Defensa y Justicia, el equipo de Zielinski alistó a Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Álvaro Ocampo; Alcides Benítez, Santiago Longo, Adrián Sánchez y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. González Metilli entró por Sánchez y Gatti por Longo.

Luego hubo otro partido entre piratas y halcones, con equipos conformados con suplentes, que terminó 1 a 1.

Belgrano ya había jugado durante la pretemporada contra Estudiantes de Río Cuarto, con el que empató 0 a 0.