Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Las recientes incorporaciones se suman a la flota de la línea 142. En el último año se incorporaron 150, y desde 2023 se recambió más de la mitad de la flota operativa

15 de enero 2026 · 06:30hs
La incorporación de nuevos colectivos supone una mejora sustancial en el servicio de transporte

La incorporación de nuevos colectivos supone una mejora sustancial en el servicio de transporte, ya que incorpora tecnología, mejora el confort de las unidades y reduce los riesgos de desperfectos mecánicos.

La Municipalidad concretó en el último año la compra y la incorporación de 150 unidades al sistema de transporte urbano de pasajeros. A los 130 colectivos anunciados a comienzos de 2025, se le sumaron esta semana 20 nuevos coches de la empresa Rosario Bus, destinados a la línea 142, como parte de las adquisiciones previstas en 2026.

Son vehículos cero kilómetro, con piso bajo, aire acondicionado y todas las comodidades. "La mejor manera de atender las necesidades del transporte es comprando coches. Unidades nuevas significa menos gastos operativos en mantenimiento y menos colectivos rotos en la calle, lo que impacta de forma directa en la mejora de la frecuencia. Venimos con un plan intensivo de incorporación y vamos a seguir por esa línea este año", destacó el intendente Pablo Javkin.

Renovación

Durante el año pasado, se renovaron las líneas 107, 112, 122, 131, 132, 134 135 y 142, y se sumaron 10 nuevos trolebuses que permitieron cambiar por completo la antigua flota de la línea K que tenía los viejos coches brasileños modelo 94.

Desde comienzos de año ya se ven circulando 20 nuevas unidades en la línea 142. Esas se suman a las 12 que incorporó la 134 y otro tanto para la 110 en el mes de noviembre. En total fueron 130 a lo largo de 2025 y estás 20 son las primeras en llegar en 2026.

En tres años, Rosario cambió casi la mitad de la flota de colectivos y logró bajar la antigüedad promedio de los colectivos de 9,5 años a 6 años. Es así, que a lo largo del 2023 y 2024, se incorporó un total de 56 colectivos cero kilómetro tanto para Movi como para Rosario Bus.

Los coches fueron destinados a la renovación de diversas líneas, entre ellas la 103 y 153. En todos los casos, se priorizaron aquellas más utilizadas y se atendieron a las solicitudes de vecinas y vecinos de diferentes barrios de la ciudad.

Nuevos coches

Continuando la renovación de la flota, en el 2025 pasado se anunció la adquisición de 130 unidades flamantes, adquiridas mediante licitación pública. Las primeras 44 fueron presentadas en marzo del año pasado y permitieron renovar por completo la flota de las líneas 107 y 112.

Luego, en mayo se incorporaron otros 24 coches para prestar servicio en las líneas 131 y 132. Y en junio se pusieron en marcha los nuevos 20 colectivos en la línea 142. En cuanto a los trolebuses, se llegó a la decena de reconvertidos a propulsión eléctrica.

En cuanto al 2026, si bien no hay fecha precisa de una nueva licitación, es muy posible que cada empresa (Movi y Rosario Bus) desdoblen en dos el esquema de entrega de unidades y por ende se dará su incorporación progresiva a lo largo de todo el año.

