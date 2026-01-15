Escándalo en Brasil: tres futbolistas argentinos protagonizaron una pelea en la calle

Uno de ellos es santafesino. El origen del altercado, del que se conoció un video en las últimas horas, se dio tras una denuncia por ruidos molestos

Los futbolistas protagonizaron un escándalo en la ciudad de Fortaleza. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

El inicio del 2026 se dio de manera violenta para tres futbolistas argentinos que se desempeñan en el club Fortaleza , que milita en la Serie B de Brasil. Protagonizaron una pelea a trompadas en la vía pública , precisamente en un complejo de condominios de lujo en la localidad de Eusébio, que forma parte del área metropolitana de Fortaleza.

El altercado ocurrió durante los festejos por el Año Nuevo y sucedió tras una denuncia por ruidos molestos contra un grupo de personas, entre las que estaban los jugadores.

En las últimas horas, se conoció el video completo del hecho en el que está involucrado un futbolista santafesino.

Las imágenes de la pelea fueron publicadas por el medio brasileño GE, que captaron el momento en el que Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José Herrera se pelean contra un vecino en las primeras horas del 1º de enero.

De la pelea, según se puede observar en el video, participaron siete hombres, dos mujeres (una de ellas quiso partirle una silla de plástico a uno de los hombres) y hasta un perro.

Tras el altercado, se supo que se radicó una denuncia formal tanto por ruidos molestos como por los incidentes posteriores, que derivó en la intervención de la Policía Civil del Estado de Ceará, que ahora analiza las imágenes y avanza con la investigación para determinar eventuales responsabilidades.

Según el portal brasileño GE, que dio a conocer las imágenes tomadas por una cámara de seguridad del complejo, "uno de los residentes involucrados en la pelea dijo que fue a quejarse por el volumen alto de la música que salía de la residencia de Herrera cuando ocurrió la presunta agresión. Durante el altercado, afirmó haber sido mordido en la nariz por el jugador”.

Desde el Fortaleza Esporte Clube, donde se desempeñan los tres futbolistas, brindaron escuetas declaraciones en las que confirmaron que monitorean la situación brindando apoyo a los jugadores involucrados.

A su vez, desde la Policía del Estado de Ceará indicaron que el caso se investiga bajo la carátula de lesiones corporales intencionales y, además, que está a cargo de la Comisaría de Eusébio.

Quiénes son los futbolistas involucrados

Tomás Pochettino es santafesino, oriundo de Rafaela. Se desempeña como mediocampista ofensivo e inició su carrera profesional en Boca, para luego pasar por Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba. En 2021 fue transferido al Austin FC de Estados Unidos, para pasar al año siguiente a River. Con pocos minutos en cancha, decidió buscar nuevos horizontes y firmó en Fortaleza.

Eros Mancuso nació en Haedo (Buenos Aires) y si bien también surgió de Boca, la mayor parte de su trayectoria como lateral derecho la desempeñó en Estudiantes de La Plata, en donde ganó una Copa Argentina y una Copa de la Liga. Gracias a sus buenas actuaciones, el club Fortaleza puso sus ojos en él y decidió ficharlo en 2024.

José Herrera es oriundo de San Miguel de Tucumán, juega de extremo derecho y es una pieza importante en el equipo brasileño: disputó 21 partidos, hizo dos goles y se anotó tres asistencias. Llegó al conjunto del norte brasileño desde Argentinos Juniors, donde hizo toda su carrera.