La Capital | Ovación | futbolistas

Escándalo en Brasil: tres futbolistas argentinos protagonizaron una pelea en la calle

Uno de ellos es santafesino. El origen del altercado, del que se conoció un video en las últimas horas, se dio tras una denuncia por ruidos molestos

15 de enero 2026 · 14:38hs
Los futbolistas protagonizaron un escándalo en la ciudad de Fortaleza. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Los futbolistas protagonizaron un escándalo en la ciudad de Fortaleza. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

El inicio del 2026 se dio de manera violenta para tres futbolistas argentinos que se desempeñan en el club Fortaleza, que milita en la Serie B de Brasil. Protagonizaron una pelea a trompadas en la vía pública, precisamente en un complejo de condominios de lujo en la localidad de Eusébio, que forma parte del área metropolitana de Fortaleza.

El altercado ocurrió durante los festejos por el Año Nuevo y sucedió tras una denuncia por ruidos molestos contra un grupo de personas, entre las que estaban los jugadores.

En las últimas horas, se conoció el video completo del hecho en el que está involucrado un futbolista santafesino.

A las trompadas en Brasil

Las imágenes de la pelea fueron publicadas por el medio brasileño GE, que captaron el momento en el que Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José Herrera se pelean contra un vecino en las primeras horas del 1º de enero.

De la pelea, según se puede observar en el video, participaron siete hombres, dos mujeres (una de ellas quiso partirle una silla de plástico a uno de los hombres) y hasta un perro.

ssstwitter.com_1768497464774

Tras el altercado, se supo que se radicó una denuncia formal tanto por ruidos molestos como por los incidentes posteriores, que derivó en la intervención de la Policía Civil del Estado de Ceará, que ahora analiza las imágenes y avanza con la investigación para determinar eventuales responsabilidades.

Según el portal brasileño GE, que dio a conocer las imágenes tomadas por una cámara de seguridad del complejo, "uno de los residentes involucrados en la pelea dijo que fue a quejarse por el volumen alto de la música que salía de la residencia de Herrera cuando ocurrió la presunta agresión. Durante el altercado, afirmó haber sido mordido en la nariz por el jugador”.

Desde el Fortaleza Esporte Clube, donde se desempeñan los tres futbolistas, brindaron escuetas declaraciones en las que confirmaron que monitorean la situación brindando apoyo a los jugadores involucrados.

A su vez, desde la Policía del Estado de Ceará indicaron que el caso se investiga bajo la carátula de lesiones corporales intencionales y, además, que está a cargo de la Comisaría de Eusébio.

Quiénes son los futbolistas involucrados

Tomás Pochettino es santafesino, oriundo de Rafaela. Se desempeña como mediocampista ofensivo e inició su carrera profesional en Boca, para luego pasar por Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba. En 2021 fue transferido al Austin FC de Estados Unidos, para pasar al año siguiente a River. Con pocos minutos en cancha, decidió buscar nuevos horizontes y firmó en Fortaleza.

Eros Mancuso nació en Haedo (Buenos Aires) y si bien también surgió de Boca, la mayor parte de su trayectoria como lateral derecho la desempeñó en Estudiantes de La Plata, en donde ganó una Copa Argentina y una Copa de la Liga. Gracias a sus buenas actuaciones, el club Fortaleza puso sus ojos en él y decidió ficharlo en 2024.

>> Leer más: Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

José Herrera es oriundo de San Miguel de Tucumán, juega de extremo derecho y es una pieza importante en el equipo brasileño: disputó 21 partidos, hizo dos goles y se anotó tres asistencias. Llegó al conjunto del norte brasileño desde Argentinos Juniors, donde hizo toda su carrera.

Noticias relacionadas
Chimy Ávila celebra uno de sus dos goles ante el Elche, por la Copa del Rey. El rosarino dio vuelta el resultado. 

Mientras todos dicen que viene a Boca, el canalla Chimy Ávila la rompió en España y el Betis pudo ganar

Jorge Almirón tendrá que saber administrar la energía de los futbolistas de Central.

El primer semestre de Central: jugará el 65% de los partidos comparado con todo 2025

Rodrigo Herrera ya tiene acordado su contrato con Newells y solo falta que el club del Parque se ponga de acuerdo con Defensa y Justicia.

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Tras recuperarse de las lesiones, Lisandro Martínez reveló detalles de su recuperación.

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más al fútbol"

Ver comentarios

Las más leídas

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Lo último

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Ola de calor en verano: cuáles son las señales de deshidratación y cómo evitarlo

Ola de calor en verano: cuáles son las señales de deshidratación y cómo evitarlo

Asado 82% más caro: así se encareció la mesa de los santafesinos en el último año

La comparación de precios del Ipec entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 muestra subas generalizadas en alimentos. La carne vacuna lideró las remarcaciones, seguida por lácteos, productos de almacén y frutas.

Asado 82% más caro: así se encareció la mesa de los santafesinos en el último año
Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir los ahorros en 2026

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos y denuncias de maltrato

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin
POLICIALES

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Newells cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su noveno refuerzo para el próximo campeonato

Ovación
La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

Mientras todos dicen que viene a Boca, el canalla Chimy Ávila la rompió en España y el Betis pudo ganar

Mientras todos dicen que viene a Boca, el canalla Chimy Ávila la rompió en España y el Betis pudo ganar

Escándalo en Brasil: tres futbolistas argentinos protagonizaron una pelea en la calle

Escándalo en Brasil: tres futbolistas argentinos protagonizaron una pelea en la calle

Policiales
Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país por la causa de corrupción

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo millonario en barrio Martin

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

La Ciudad
Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Empezó el recambio de vacaciones en la Terminal de Ómnibus con pasajes desde 38 mil pesos

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo
Policiales

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos
Información General

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Ovación

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas
Economía

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país
Economía

La deuda marca el ritmo de los mercados: suben la tasa y el riesgo país

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial
Economía

Santa Fe logró un avance en la búsqueda de reducir el costo del gas industrial

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana
Política

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas
Política

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre