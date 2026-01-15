La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos

El organismo detectó que los geles y cremas cosméticas no estaban inscriptos en la Administración por los que se los consideró ilegítimos

15 de enero 2026 · 10:52hs
Anmat prohibió cremas y geles cosméticos por su falta de registros

Anmat prohibió cremas y geles cosméticos por su falta de registros

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización, la publicidad, la publicación y la distribución en todo el territorio nacional de una serie de productos cosméticos.

La medida quedó asentada en la Disposición 16/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial. Se trata de productos que no contaban con los datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

La falta de inscripción no le permite al organismo conocer el establecimiento a cargo de su elaboración, por lo que resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia. De esta manera, para cuidar a la población, Anmat decidió retirarlos con urgencia del mercado.

Los productos cosméticos prohibidos por Anmat

La lista de productos cosméticos recientemente prohibidos por Anmat está formada por una serie de geles y cremas para el rostro. La medida aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, ya que ninguno de ellos está inscripto debidamente.

Estos son:

- Gel Neutro para todo tipo de aparatología, marca QUIFAM

- Crema Base neutra hidrosoluble, marca QUIFAM

- Gel Neutro multifunción, marca ECOTIDY

- Gel Neutro multifunción, marca VEPO

- Crema Base, sin acción terapéutica, marca VEPO

- Gel Neutro, marca ACTIVA LAB

- Gel Neutro, marca NAMECO

- Crema Base Neutra, marca NAMECO

Los productos fueron considerados ilegítimos por lo que es preciso evitar su uso.

