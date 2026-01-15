La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos en este mercado"

Los flamantes entrenadores leprosos hablaron de su llegada al parque Independencia y sobre las nuevas caras del plantel para esta temporada

Newell's afronta un rearmado deportivo e institucional tras el cambio de comisión directiva y con una imponente deuda que pone al límite la situación económica del club. En ese contexto, Favio Orsi y Sergio Gómez llegaron al parque Independencia para tomar las riendas del primer equipo y resurgir de las cenizas .

“Estamos trabajando a contrarreloj en el rearmado del equipo, enfocándonos en los estímulos físicos, tácticos y técnicos en el día a día. Tratamos de ser lo más precisos posible en este armado , entendiendo que se han terminado 14 contratos y que arrancamos el mercado de pases un poco más tarde que el resto debido a la etapa eleccionaria que vivió el club”, expresó Orsi en una entrevista con ESPN.

A su vez, Gómez, compañero de dirección técnica, destacó el “buen trabajo en conjunto” que lleva adelante el plantel durante esta pretemporada, pero aclaró que “traer cada refuerzo es complicado” . “ Estamos reuniendo las características necesarias para formar un equipo competitivo . Es una carrera contra el tiempo porque hay que evaluar en qué forma física llegan los jugadores para estar lo mejor posible de cara al partido contra Talleres”, afirmó Gómez sobre el debut.

En la misma línea, Gómez remarcó la importancia de las renovaciones de jugadores como Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar , dos de las jóvenes promesas de las juveniles leprosas, y añadió: “Hay un trabajo constante por querer mejorar el club y que los jugadores que renovaron demuestren el deseo de querer estar es muy importante ”.

Boeronr El presidente de Newell's, Ignacio Boero, y Roberto Sensino junto al cuerpo técnico de Orsi y Gómez.

La intimidad de la dupla Orsi-Gómez

Con respecto al período que la dupla técnica atravesó sin trabajar, luego de ser campeones del torneo Apertura 2025 con Platense, Orsi detalló: “Entendemos que las pausas a veces son necesarias. Fue una pausa elegida para priorizar vínculos familiares que a veces quedan de lado por el trabajo. La aprovechamos para generar balances, repasar metodologías e intercambiar trabajos”.

“Tuvimos una reunión con Roberto Sensini hace tres meses y decidimos esperar a Newell's, asumiendo el riesgo de que el resultado de las elecciones era incierto”, reveló en relación a su llegada al club, inmediatamente después del triunfo de Ignacio Boero en las elecciones.

En tanto, Gómez valoró la “relación de hermandad” que mantiene con Orsi y sostuvo que se mantienen “todo el tiempo en contacto” porque el fútbol los “apasiona para seguir trabajando”, pero confesó que durante las vacaciones decidieron separarse para “no ser tóxicos” debido a que comparten “muchas horas juntos durante el año”.

“Nos encanta la riqueza del fútbol argentino porque es apasionante y difícil elegir un equipo dominante. Los rendimientos suben y bajan por rachas. Fuimos mucho a la cancha a ver partidos en vivo porque disfrutamos mucho de este torneo”, subrayó Orsi sobre el período alejado de las canchas.

Salidas y refuerzos de Newell's

Al ser consultados sobre la situación de Ever Banega, Gómez aclaró que “no tuvo el placer de charlar con él” y explicó que “hay situaciones que exceden, desde el deseo del jugador y el contexto en el que se encuentra para tomar una decisión”.

“Arias fue el primer jugador que llamamos. Hicimos una llamada de a tres con Sergio para explicarle el proyecto. Sumamos a un profesional que está en los mínimos detalles. Para nosotros es un pilar fundamental que el jugador exprese su deseo de estar; con Gabriel ese deseo estuvo desde el primer momento”, comentó Orsi sobre el arquero ex-Racing que llegó en este mercado de pases.

image (23) La dupla Orsi-Gómez en acción en el predio Jorge Griffa. Empezó una nueva etapa en Newell's. Sebastián Suárez Meccia

“Los jugadores piden referencias y él sabía con quién se iba a encontrar: dos personas apasionadas y ‘locas’ por el fútbol que creen que siempre se puede”, agregó Gómez, y resaltó que creen que “siempre se puede” mejorar, por lo que están convencidos que lograrán los objetivos como en los clubes que han estado previamente.

Por otro lado, Gómez reconoció el valor de la llegada de Matías Cóccaro y detalló: “Cuando empezamos a charlar él tenía varias propuestas, pero estábamos convencidos. Él también de llegar acá. Es más fácil así, cuando el jugador tiene el deseo de llegar y está convencido”.

La vida en el “mundo Newell's”

En cuanto al clásico rosarino que tendrán en el Coloso frente a Central, respondieron: “Estamos abocados al armado del plantel. Entendemos cómo se vive el clásico en esta ciudad y es una experiencia hermosa y de mucha responsabilidad, pero hoy nuestra cabeza está puesta en Newell's y en terminar de conformar el equipo a contrarreloj”.

“Siempre tratamos de absorber rápidamente el sentido de pertenencia. Cada ciudad tiene una forma particular de sentir el fútbol y nosotros somos los encargados de adaptarnos al ‘mundo Newell's’, entendiendo su historia, su espíritu y su lenguaje propio”, concluyó Orsi.