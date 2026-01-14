Ever Banega explicó por primera vez la razón por la que decidió decirle adiós a Newell's

El volante jugará en Defensa y Justicia. En un programa de televisión, dijo: "Agradezco al club del que soy hincha de que me haya abierto las puertas"

Una de las primeras novedades futbolísticas que se conocieron en Newell's después de las elecciones del 14 de diciembre fue que Ever Banega no seguiría en el club. De hecho, el volante ya tiene nuevo equipo: jugará en Defensa y Justicia al menos por un año.

Con la llegada de Ignacio Boero a la presidencia y el nombramiento de Roberto Sensini como director deportivo, Banega tomó la decisión de alejarse de Newell's. La novedad fue divulgada en su momento por el propio Sensini, cuando todavía no se sabía cuál sería el futuro del jugador.

Hasta ahora, el excapitán rojinegro había mantenido un llamativo silencio sobre los motivos de su alejamiento y tampoco se despidió de los hinchas en redes, como suelen hacer ahora los futbolistas.

Ahora el propio Banega lo confirmó al situar el momento de la decisión en la llegada de una nueva comisión directiva a la institución del Parque. El volante dijo en una entrevista con un canal porteño de deportes que "había un desgaste" en su relación con Newell's y que quedarse hubiese significado "seguir con algo que ya no funcionaba".

Más allá de esta confirmación sobre los motivos de su decisión, Banega ratificó que es hincha de Newell's y agradeció por haberlo contratado hace dos temporadas. "Siempre voy a estar agradecido al club por haberme abierto las puertas, pasé dos años hermosos más allá de la difícil situación y de los resultados", dijo.

Banega fue anunciado este martes como nuevo jugador de Defensa y Justicia. El excapitán rojinegro arregló un contrato por un año, ya fue presentado oficialmente en el Halcón de Varela y empezó la pretemporada con sus nuevos compañeros.