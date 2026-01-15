La Capital | Ovación | Córdoba

El futbolista que quiere reinventarse en Córdoba y que en el pasado lo buscaron de Rosario

Ricardo Centurión, tan talentoso como polémico, se convirtió este miércoles en jugador de Racing de Córdoba. Newell's y Central quisieron contratarlo varias veces

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

15 de enero 2026 · 06:15hs
Ricardo Centurión

Ricardo Centurión, con la camiseta de Racing de Córdoba que usará esta temporada.

La vida del futbolista Ricardo Centurión es un sube y baja permanente. Llena de talento y de conflictos. Con actitudes y comportamientos que atentaron contra su carrera. Una nueva etapa la empezará en Racing de Córdoba. A los 32 años.

Durante su presentación oficial realizada este miércoles, el exRacing y Boca, entre otros clubes, planteó que espera que se lo juzgue por su juego y no por lo sucedido en el pasado: “Mi conducta se va a ver adentro de la cancha, no afuera”.

Racing de Córdoba le abrió las puertas para competir en la Primera Nacional. Una chance más para Centurión. La que le quisieron dar Rosario Central y Newell’s en distintas etapas del futbolista, cuando ya había iniciado un declive adentro de las canchas, por una vida privada agitada: salidas nocturnas, excesos y violencia. Además, sufrió un estado depresivo.

Centurión tuvo un breve paso por Barracas Central en 2023, luego se mantuvo inactivo, hasta que en 2025 jugó en Oriente Petrolero de Bolivia. Su inconstancia y conducta llevaron a que los clubes importantes dejaran de interesarse en su figura.

Diego Cocca lo quiso en Central

El primer club rosarino que buscó al atacante fue Central, en la temporada 2019. Diego Cocca, entonces entrenador canalla, lo conocía. Juntos dieron la vuelta olímpica con Racing en el Torneo Transición 2014. El título se logró en la última fecha. El conjunto de Avellaneda superó por 1 a 0 a Godoy Cruz. El gol fue de Centurión.

“Diego Cocca lo conoce muy bien. Es un nombre importante para sumar”, admitió en diciembre de 2019 quien era en ese instante el secretario técnico auriazul, Raúl Gordillo.

>> Leer más: Oferta de diez millones de euros por Veliz, pero Central está a resguardo y define el nueve

Centurión no era considerado en Racing. Ese mismo año le pegó un empujón al entrenador Chacho Coudet durante un cambio contra River. “Centu es un chico dócil. Reaccionó muy mal, estaría bueno que pida perdón y seguir adelante, esto es parte del aprendizaje, del error”, opinó Cocca en ese momento.

La negociación de Central se frustró. El futbolista pidió un dinero inaccesible para la tesorería auriazul. Aparte, esperaba la chance de volver a jugar en Boca.

No se le dio lo del xeneize y se fue a Vélez Sarsfield. Permaneció cuatro años. En el medio, la pandemia y la inactividad lo deprimieron.

El Apache Tevez lo llamó sin éxito

Central volvió a buscarlo en 2022. El entrenador Carlos Tevez, excompañero de Centurión en Boca, le habló por teléfono. La insistencia del Apache no tuvo respuestas. El futbolista no le contestó. Hasta se habló de encuentros frustrados en el predio auriazul de Arroyo Seco. Tevez se cansó y le bajó el pulgar.

Centurión había iniciado su ciclo en Vélez, en la temporada 2020, por la determinación de Gabriel Heinze. “Ustedes traigan a Centurión que yo me encargo”, dijo el técnico.

image - 2026-01-14T182509.524
Ricardo Centurión y Gabriel Heinze detrás, cuando coincidieron en Vélez.

Ricardo Centurión y Gabriel Heinze detrás, cuando coincidieron en Vélez.

“Lo externo todos lo sabemos. Yo me voy a hacer responsable de todo lo que pueda llegar a pasar en lo externo con Centurión. Tengo muchas ganas de ayudarlo”, declaró el Gringo.

>> Leer más: Ever Banega explicó por primera vez la razón por la que decidió decirle adiós a Newell's

El mismo Heinze, ya en Lepra, quiso que sea parte del plantel de Newell's que estaba armando para 2023. “De mi parte no voy a hablar de nombres propios y de nada porque no corresponde”, respondió el técnico ante la consulta sobre Centurión.

“Heinze me ayudó”

“Con Heinze tuve uno de mis mejores niveles y fue uno de los tipos que más me ayudó en el fútbol. Fue un tipo muy frontal”, había elogiado Centurión a Heinze. Pero no pudieron reencontrarse en Newell’s.

Antes, a comienzos de 2022, Javier Sanguinetti conducía el equipo de Newell’s y habló de su deseo de que se sume Centurión. “Tal vez no esté dentro de nuestro presupuesto, pero si me preguntás si me gusta, sí, me gusta”, manifestó el entrenador, quien habría tenido contactos con el futbolista. Tampoco se concretó.

Noticias relacionadas
Luego del Tour de la Gratitud, Milei vuelve a Córdoba

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María

El histórico grupo folclórico Los 4 de Córdoba vivió un momento de fuerte tensión en un festival en Deán Funes.

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

El Rosario Challenger en su primera edición en 2025

Tenis: se confirmó la lista de participantes en el Quini 6 Rosario Challenger

Los indicios iniciales en Newells exhiben una apuesta que busca un equilibrio entre pibes del club y los refuerzos que arribaron al Parque.

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Lo último

Tenis: se confirmó la lista de participantes en el Quini 6 Rosario Challenger

Tenis: se confirmó la lista de participantes en el Quini 6 Rosario Challenger

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

La Municipalidad indicó que se deberían gastar inicialmente $530 millones mensuales para ponerla en condiciones
Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Por Lucas Ameriso

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Política

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Ovación
En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El futbolista que quiere reinventarse en Córdoba y que en el pasado lo buscaron de Rosario

El futbolista que quiere reinventarse en Córdoba y que en el pasado lo buscaron de Rosario

Guido Sodini: Estamos ilusionados y vamos a pelear por el ascenso, dijo el arquero de PSM Fútbol

Guido Sodini: "Estamos ilusionados y vamos a pelear por el ascenso", dijo el arquero de PSM Fútbol

Policiales
Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

La Ciudad
Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana
Política

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas
Política

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca
La Ciudad

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio
Policiales

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Economía

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región
Economía

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
La Ciudad

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club
Ovación

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea