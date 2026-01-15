El futbolista que quiere reinventarse en Córdoba y que en el pasado lo buscaron de Rosario

Ricardo Centurión, tan talentoso como polémico, se convirtió este miércoles en jugador de Racing de Córdoba. Newell's y Central quisieron contratarlo varias veces

Ricardo Centurión, con la camiseta de Racing de Córdoba que usará esta temporada.

La vida del futbolista Ricardo Centurión es un sube y baja permanente. Llena de talento y de conflictos. Con actitudes y comportamientos que atentaron contra su carrera. Una nueva etapa la empezará en Racing de Córdoba. A los 32 años.

Durante su presentación oficial realizada este miércoles, el exRacing y Boca, entre otros clubes, planteó que espera que se lo juzgue por su juego y no por lo sucedido en el pasado: “Mi conducta se va a ver adentro de la cancha, no afuera”.

Racing de Córdoba le abrió las puertas para competir en la Primera Nacional. Una chance más para Centurión. La que le quisieron dar Rosario Central y Newell’s en distintas etapas del futbolista, cuando ya había iniciado un declive adentro de las canchas, por una vida privada agitada : salidas nocturnas, excesos y violencia. Además, sufrió un estado depresivo.

Centurión tuvo un breve paso por Barracas Central en 2023, luego se mantuvo inactivo, hasta que en 2025 jugó en Oriente Petrolero de Bolivia. Su inconstancia y conducta llevaron a que los clubes importantes dejaran de interesarse en su figura.

Diego Cocca lo quiso en Central

El primer club rosarino que buscó al atacante fue Central, en la temporada 2019. Diego Cocca, entonces entrenador canalla, lo conocía. Juntos dieron la vuelta olímpica con Racing en el Torneo Transición 2014. El título se logró en la última fecha. El conjunto de Avellaneda superó por 1 a 0 a Godoy Cruz. El gol fue de Centurión.

“Diego Cocca lo conoce muy bien. Es un nombre importante para sumar”, admitió en diciembre de 2019 quien era en ese instante el secretario técnico auriazul, Raúl Gordillo.

Centurión no era considerado en Racing. Ese mismo año le pegó un empujón al entrenador Chacho Coudet durante un cambio contra River. “Centu es un chico dócil. Reaccionó muy mal, estaría bueno que pida perdón y seguir adelante, esto es parte del aprendizaje, del error”, opinó Cocca en ese momento.

La negociación de Central se frustró. El futbolista pidió un dinero inaccesible para la tesorería auriazul. Aparte, esperaba la chance de volver a jugar en Boca.

No se le dio lo del xeneize y se fue a Vélez Sarsfield. Permaneció cuatro años. En el medio, la pandemia y la inactividad lo deprimieron.

El Apache Tevez lo llamó sin éxito

Central volvió a buscarlo en 2022. El entrenador Carlos Tevez, excompañero de Centurión en Boca, le habló por teléfono. La insistencia del Apache no tuvo respuestas. El futbolista no le contestó. Hasta se habló de encuentros frustrados en el predio auriazul de Arroyo Seco. Tevez se cansó y le bajó el pulgar.

Centurión había iniciado su ciclo en Vélez, en la temporada 2020, por la determinación de Gabriel Heinze. “Ustedes traigan a Centurión que yo me encargo”, dijo el técnico.

image - 2026-01-14T182509.524 Ricardo Centurión y Gabriel Heinze detrás, cuando coincidieron en Vélez.

“Lo externo todos lo sabemos. Yo me voy a hacer responsable de todo lo que pueda llegar a pasar en lo externo con Centurión. Tengo muchas ganas de ayudarlo”, declaró el Gringo.

El mismo Heinze, ya en Lepra, quiso que sea parte del plantel de Newell's que estaba armando para 2023. “De mi parte no voy a hablar de nombres propios y de nada porque no corresponde”, respondió el técnico ante la consulta sobre Centurión.

“Heinze me ayudó”

“Con Heinze tuve uno de mis mejores niveles y fue uno de los tipos que más me ayudó en el fútbol. Fue un tipo muy frontal”, había elogiado Centurión a Heinze. Pero no pudieron reencontrarse en Newell’s.

Antes, a comienzos de 2022, Javier Sanguinetti conducía el equipo de Newell’s y habló de su deseo de que se sume Centurión. “Tal vez no esté dentro de nuestro presupuesto, pero si me preguntás si me gusta, sí, me gusta”, manifestó el entrenador, quien habría tenido contactos con el futbolista. Tampoco se concretó.