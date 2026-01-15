Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasará a su cuarto equipo de la Premier League

Tras la llegada de un nuevo DT, Facundo Buonanotte dejará Chelsea y se marchará a préstamo a otro histórico equipo de la liga inglesa

El mercado de pases del fútbol europeo continúa a pleno y minuto a minuto surgen novedades de traspasos entre clubes de las principales ligas del Viejo Continente. En las últimas horas, se conoció que Facundo Buonanotte, ex-Central , dejará Chelsea para pasar a otro histórico equipo de la Premier League .

Luego de apenas seis meses en el conjunto londinense, la llegada del entrenador Liam Rosenior dejó al oriundo de Pérez al margen de la consideración , por lo que quedó entre la lista de jugadores con posible salida.

En la mañana de este jueves, el periodista italiano Fabrizio Romano reveló que el delantero surgido de las inferiores canallas finalizará su cesión con Chelsea para regresar a Brighton , dueño de su pase, y marcharse nuevamente a préstamo con destino a Leeds .

De esta manera, Buonanotte permanecerá cedido hasta final de temporada en el equipo que supo tener a Marcelo Bielsa como DT y actualmente los hinchas lo consideran un ídolo de la institución. El delantero buscará allí sumar más minutos y ganarse un lugar en lo que será su cuarto equipo en la Premier League (Brighton, Leicester y Chelsea previamente) .

Un nuevo paso para Facundo Buonanotte

El futbolista surgido en Central fue comprado por Brighton en enero de 2023 a cambio de unos 11,5 millones de euros. Una temporada y media después, con 50 partidos disputados y cinco goles anotados, se marchó cedido a Leicester, donde ganó continuidad y completó 35 apariciones con seis goles. Pero su equipo perdió la categoría.

A pesar de haber descendido con los Foxes, Chelsea, que venía de ser campeón del Mundial de Clubes en Estados Unidos, cerró su fichaje a préstamo a comienzos de esta temporada bajo la dirección técnica de Enzo Maresca.

Si bien el italiano lo tenía como una de las alternativas para el ataque, sus participaciones con los Blues se dieron en las otras competencias que afrontó el equipo (copas nacionales y Champions League). En total, jugó 8 partidos con la camiseta de Chelsea y anotó un tanto, hasta su salida con destino a Leeds.