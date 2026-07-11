Newell's: con débito automático se podrá acceder a los beneficios de La Capital

Dentro de la campaña de socios que está llevando adelante Newell's , las autoridades del club anunciaron importantes beneficios. Si se adhieren al mecanismo del débito automático podrán acceder al Club La Capital.
Con la tarjeta se puede gozar de descuentos y promociones exclusivas en más de 700 comercios y 35 rubros
Dentro de la campaña de socios que está llevando adelante Newell's , las autoridades del club anunciaron importantes beneficios. Si se adhieren al mecanismo del débito automático podrán acceder al Club La Capital.
Según informaron desde la entidad del parque Independencia, al adherir la cuota a esa modalidad se puede empezar a disfrutar de descuentos y promociones exclusivas en más de 700 comercios y 35 rubros, de Rosario y también en toda la región.
De esa manera, con la tarjeta del Club La Capital accedés a beneficios en supermercados, gastronomía, indumentaria, entretenimiento, salud y muchos rubros más, con descuentos del 10%, 20%, 30% y más.
Además, por estar adherido al débito automático, también se puede participar de sorteos y experiencias exclusivas organizadas por el club rojinegro.
Se pueden consultar todos los comercios adheridos y las promociones vigentes en la web del Club La Capital.
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Para conocer ese listado hay que completar el formulario y solicitar tu tarjeta de manera gratuita: https://beneficios.lacapital.com.ar/convenio/newells-old-boys
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