Newell's: con débito automático se podrá acceder a los beneficios de La Capital

Con la tarjeta se puede gozar de descuentos y promociones exclusivas en más de 700 comercios y 35 rubros

Bajo la consigna "Vos acompañás a Newell’s. Newell’s te acompaña a vos", se está implementando esta iniciativa.

Dentro de la campaña de socios que está llevando adelante Newell's , las autoridades del club anunciaron importantes beneficios. Si se adhieren al mecanismo del débito automático podrán acceder al Club La Capital.

Según informaron desde la entidad del parque Independencia , al adherir la cuota a esa modalidad se puede empezar a disfrutar de descuentos y promociones exclusivas en más de 700 comercios y 35 rubros , de Rosario y también en toda la región.

De esa manera, con la tarjeta del Club La Capita l accedés a beneficios en supermercados, gastronomía, indumentaria, entretenimiento, salud y muchos rubros más, con descuentos del 10%, 20%, 30% y más.

Además, por estar adherido al débito automático, también se puede participar de sorteos y experiencias exclusivas organizadas por el club rojinegro.

Se pueden consultar todos los comercios adheridos y las promociones vigentes en la web del Club La Capital.

Leer más: Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

¿Cómo acceder?

Para conocer ese listado hay que completar el formulario y solicitar tu tarjeta de manera gratuita: https://beneficios.lacapital.com.ar/convenio/newells-old-boys

Bajo la consigna “Vos acompañás a Newell’s. Newell’s te acompaña a vos”, se está implementando esta iniciativa que busca ampliar la cantidad de socios leprosos.

Para que todos tengan en cuenta, Newell’s y Talleres de Córdoba se enfrentarán por la 1ª fecha del torneo Clausura, el sábado 25, a las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa.