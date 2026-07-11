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Newell's: con débito automático se podrá acceder a los beneficios de La Capital

Con la tarjeta se puede gozar de descuentos y promociones exclusivas en más de 700 comercios y 35 rubros

11 de julio 2026 · 20:55hs
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Bajo la consigna Vos acompañás a Newell’s. Newell’s te acompaña a vos

Bajo la consigna "Vos acompañás a Newell’s. Newell’s te acompaña a vos", se está implementando esta iniciativa. 

Dentro de la campaña de socios que está llevando adelante Newell's , las autoridades del club anunciaron importantes beneficios. Si se adhieren al mecanismo del débito automático podrán acceder al Club La Capital.

Según informaron desde la entidad del parque Independencia, al adherir la cuota a esa modalidad se puede empezar a disfrutar de descuentos y promociones exclusivas en más de 700 comercios y 35 rubros, de Rosario y también en toda la región.

Leer más: Tropezón de Newell's en el último amistoso de su pretemporada en Buenos Aires

De esa manera, con la tarjeta del Club La Capital accedés a beneficios en supermercados, gastronomía, indumentaria, entretenimiento, salud y muchos rubros más, con descuentos del 10%, 20%, 30% y más.

Además, por estar adherido al débito automático, también se puede participar de sorteos y experiencias exclusivas organizadas por el club rojinegro.

Se pueden consultar todos los comercios adheridos y las promociones vigentes en la web del Club La Capital.

Leer más: Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

¿Cómo acceder?

Para conocer ese listado hay que completar el formulario y solicitar tu tarjeta de manera gratuita: https://beneficios.lacapital.com.ar/convenio/newells-old-boys

Bajo la consigna “Vos acompañás a Newell’s. Newell’s te acompaña a vos”, se está implementando esta iniciativa que busca ampliar la cantidad de socios leprosos.

Para que todos tengan en cuenta, Newell’s y Talleres de Córdoba se enfrentarán por la 1ª fecha del torneo Clausura, el sábado 25, a las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa.

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