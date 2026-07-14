Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

El traspaso fue anunciado por el propio club del Parque, que pagó por él más de un millón de dólares y lo vende por una cifra considerablemente inferior

Newell's anunció la venta de Martín Fernández Figueira a un club mexicano. El uruguayo llegó al Parque en junio de 2025, pero a principios de 2026 se fue a préstamo a un club del ascenso español. Durante su estadía en Rosario, jugó apenas cinco partidos en el Rojinegro.

Fernández Figueira se formó en Liverpool de Uruguay. Luego pasó a Boston River y de allí a Gimnasia y Esgrima La Plata. Desde allí llegó a Newell's en junio de 2025. El club del Parque pagó por él algo más de un millón de dólares.

Cuando Fernández Figueira se sumó al equipo, el plantel de Newell's era conducido por Cristian Fabbiani. Intervino en cinco partidos, en los que no marcó goles ni dio asistencias.

De Newell's al Albacete

En el verano de 2026, la dupla técnica integrada por Fabio Orsi y Sergio Gómez decidió no tenerlo en cuenta y el volante de marca uruguayo fue cedido a préstamo al Albacete. Allí estuvo a préstamo, hasta que regresó al Parque.

El mediocampista no estaba en los planes de Frank Kudelka y por eso Newell's lo tenía en la vidriera. Ahora, el uruguayo se consiguió un nuevo club: jugará en el Atlante FC de México.

El monto de la operación entre Newell's y el equipo mexicano es de 310.000 dólares, una cifra considerablemente menor a la que el Rojinegro pagó por el jugador hace apenas algo más de un año. El club del Parque se queda, eso sí, con el 10 por ciento de los derechos económicos del futbolista.