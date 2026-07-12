Las siete certezas sobre la formación de Newell's para el debut en el torneo Clausura

Los amistosos que jugó la Lepra, las designaciones de Kudelka y sus preferencias dan pistas sobre el equipo para enfrentar a Talleres el 25 de julio

Walter Mazzantti corre tras la pelota en el amistoso entre Newell's e Independiente. Es una fija de titular.

El fin de semana concluyó la pretemporada de Newell's en el complejo bonaerense Los Cardales. Descanso hasta el martes, tras cuatro amistosos jugados que dieron señales claras sobre la posible formación titular para el debut contra Talleres el sábado 25 de julio en el Coloso. Hay 7 futbolistas que asoman para estar entre los once y otro que tiene grandes chances de hacerlo desde el primer minuto.

Josué Reinatti, Jerónimo Russo, Luca Regiardo, Rodrigo Herrera, Walter Mazzantti, Facundo Guch y Walter Núñez forman parte del grupo de futbolistas que asoman para ser titulares. Matías Cóccaro está cerca de esa posibilidad.

Más dudosa es la presencia de Martín Ortega, Bruno Cabrera y Nicolás Goitea. Si bien los tres formaron parte del equipo titular en todos los amistosos, uno o dos pueden salir teniendo en cuenta que el club trajo a Franco Escobar y Lautaro Giannetti para que jueguen. El tema es el acondicionamiento físico de ambos.

Las formaciones titulares que dispuso Kudelka frente a Sarmiento (1-1), Argentinos Juniors (0-1), Vélez (3-1) e Independiente (1-3) sirven de referencia para saber quienes sacaron ventaja en determinadas posiciones y quienes todavía están en duda.

En el arco no existe ningún interrogante. Josué Reinatti fue el arquero titular en todos los amistosos y estará bajo los tres palos en el inicio del torneo Clausura.

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Recuperado de la fractura en el peroné izquierdo, Gabriel Arias sumó minutos y ocupará un lugar en el banco, como la principal alternativa del juvenil golero rojinegro.

En la defensa, el puesto de marcador de punta izquierdo será para Jerónimo Russo. El zurdo formado en las inferiores se ganó ese lugar por su desempeño en el Apertura.

El medio, propiedad de Regiardo y Rodrigo Herrera

El doble cinco será el mismo que terminó jugando el torneo pasado y que disputó junto la mayoría de los recientes amistosos: Luca Regiardo y Rodrigo Herrera.

Regiardo es el capitán del equipo y uno de los mejores valores del plantel de Kudelka. Herrera terminó en alza el Apertura. Todas razones para que Kudelka haya ensayado con ellos juntos en lo transcurrió de la pretemporada.

El capitán Luca Regiardo y Franco Escobar, en su regreso al club. Ambos se formaron en Newell's Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

No hay que dejar de lado a Jerónimo Gómez Mattar. El mediocampista puede aparecer en cualquier momento y hasta convertirse en titular. Para el comienzo del torneo, se sentará en el banco de suplentes.

El extremo derecho seguirá perteneciendo a Walter Mazzantti. Kudelka lo trajo durante el Apertura cuando asumió en el club. Confiaba en el atacante y lo sigue haciendo.

Un respaldo que el entrenador también le brinda a Facundo Guch. Todavía en la búsqueda de un enlace en el mercado de pases, continuará insistiendo con el juvenil zurdo en ese puesto.

Facundo Guch encara en el amistoso contra Independiente. El juvenil será el enlace titular de Newell's. Newell's Oficial

Walter Núñez es el firme candidato a ser el extremo izquierdo. Convirtió un golazo en el amistoso contra Sarmiento (1-1). Le saca ventaja en la disputa por el lugar a Luciano Herrera.

El centrodelantero de Kudelka

Cóccaro es el nueve titular de Kudelka. Es posible que siga así contra Talleres. Pero Juan Ignacio Ramírez señaló 2 goles en los partidos disputados por los conjuntos suplentes contra Argentinos e Independiente. Mantiene la cuota goleadora que mostró en el cierre del Apertura.

De todos modos, el Colo Ramírez aparenta estar detrás de su compatriota uruguayo, con quien compite en la posición de nueve. El club también está detrás de un centrodelantero para incorporarlo.

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A Franco Escobar se lo trajo para que sea el lateral derecho. Pero recién el sábado frente a Independiente realizó sus primeros minutos de fútbol. Quedan dos semanas para la competencia oficial y no hay que descartar que Montero juegue de arranque.

Bruno Cabrera y Goitea fue la zaga titular en los cuatro amistosos. Pero Giannetti, el restante que llegó al club para ser titular, de a poco fue teniendo participación en los amistosos. En el enfrentamiento ante Independiente reemplazó a Cabrera, que dejó la cancha a causa de un golpe.

Giannetti jugó en Avellaneda de primer marcador central. Habitualmente es el segundo central. Si logra el ritmo que espera Kudelka, tendrá un lugar asegurado en la zaga. Por ahora es incierto lo que suceda.