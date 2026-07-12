La Capital | Ovación | Newell's

Las siete certezas sobre la formación de Newell's para el debut en el torneo Clausura

Los amistosos que jugó la Lepra, las designaciones de Kudelka y sus preferencias dan pistas sobre el equipo para enfrentar a Talleres el 25 de julio

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

12 de julio 2026 · 17:49hs
Google Seguir a La Capital en Google
Walter Mazzantti corre tras la pelota en el amistoso entre Newells e Independiente. Es una fija de titular.

Newell's Oficial

Walter Mazzantti corre tras la pelota en el amistoso entre Newell's e Independiente. Es una fija de titular.

El fin de semana concluyó la pretemporada de Newell's en el complejo bonaerense Los Cardales. Descanso hasta el martes, tras cuatro amistosos jugados que dieron señales claras sobre la posible formación titular para el debut contra Talleres el sábado 25 de julio en el Coloso. Hay 7 futbolistas que asoman para estar entre los once y otro que tiene grandes chances de hacerlo desde el primer minuto.

Josué Reinatti, Jerónimo Russo, Luca Regiardo, Rodrigo Herrera, Walter Mazzantti, Facundo Guch y Walter Núñez forman parte del grupo de futbolistas que asoman para ser titulares. Matías Cóccaro está cerca de esa posibilidad.

Más dudosa es la presencia de Martín Ortega, Bruno Cabrera y Nicolás Goitea. Si bien los tres formaron parte del equipo titular en todos los amistosos, uno o dos pueden salir teniendo en cuenta que el club trajo a Franco Escobar y Lautaro Giannetti para que jueguen. El tema es el acondicionamiento físico de ambos.

Los amistosos y las certezas

Las formaciones titulares que dispuso Kudelka frente a Sarmiento (1-1), Argentinos Juniors (0-1), Vélez (3-1) e Independiente (1-3) sirven de referencia para saber quienes sacaron ventaja en determinadas posiciones y quienes todavía están en duda.

En el arco no existe ningún interrogante. Josué Reinatti fue el arquero titular en todos los amistosos y estará bajo los tres palos en el inicio del torneo Clausura.

>> Leer más: Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Recuperado de la fractura en el peroné izquierdo, Gabriel Arias sumó minutos y ocupará un lugar en el banco, como la principal alternativa del juvenil golero rojinegro.

En la defensa, el puesto de marcador de punta izquierdo será para Jerónimo Russo. El zurdo formado en las inferiores se ganó ese lugar por su desempeño en el Apertura.

El medio, propiedad de Regiardo y Rodrigo Herrera

El doble cinco será el mismo que terminó jugando el torneo pasado y que disputó junto la mayoría de los recientes amistosos: Luca Regiardo y Rodrigo Herrera.

Regiardo es el capitán del equipo y uno de los mejores valores del plantel de Kudelka. Herrera terminó en alza el Apertura. Todas razones para que Kudelka haya ensayado con ellos juntos en lo transcurrió de la pretemporada.

El capitán Luca Regiardo y Franco Escobar, en su regreso al club. Ambos se formaron en Newell's

El capitán Luca Regiardo y Franco Escobar, en su regreso al club. Ambos se formaron en Newell's

No hay que dejar de lado a Jerónimo Gómez Mattar. El mediocampista puede aparecer en cualquier momento y hasta convertirse en titular. Para el comienzo del torneo, se sentará en el banco de suplentes.

El extremo derecho seguirá perteneciendo a Walter Mazzantti. Kudelka lo trajo durante el Apertura cuando asumió en el club. Confiaba en el atacante y lo sigue haciendo.

Un respaldo que el entrenador también le brinda a Facundo Guch. Todavía en la búsqueda de un enlace en el mercado de pases, continuará insistiendo con el juvenil zurdo en ese puesto.

Facundo Guch encara en el amistoso contra Independiente. El juvenil será el enlace titular de Newell's.

Facundo Guch encara en el amistoso contra Independiente. El juvenil será el enlace titular de Newell's.

Walter Núñez es el firme candidato a ser el extremo izquierdo. Convirtió un golazo en el amistoso contra Sarmiento (1-1). Le saca ventaja en la disputa por el lugar a Luciano Herrera.

El centrodelantero de Kudelka

Cóccaro es el nueve titular de Kudelka. Es posible que siga así contra Talleres. Pero Juan Ignacio Ramírez señaló 2 goles en los partidos disputados por los conjuntos suplentes contra Argentinos e Independiente. Mantiene la cuota goleadora que mostró en el cierre del Apertura.

De todos modos, el Colo Ramírez aparenta estar detrás de su compatriota uruguayo, con quien compite en la posición de nueve. El club también está detrás de un centrodelantero para incorporarlo.

>> Leer más: Tropezón de Newell's en el último amistoso de su pretemporada en Buenos Aires

A Franco Escobar se lo trajo para que sea el lateral derecho. Pero recién el sábado frente a Independiente realizó sus primeros minutos de fútbol. Quedan dos semanas para la competencia oficial y no hay que descartar que Montero juegue de arranque.

Bruno Cabrera y Goitea fue la zaga titular en los cuatro amistosos. Pero Giannetti, el restante que llegó al club para ser titular, de a poco fue teniendo participación en los amistosos. En el enfrentamiento ante Independiente reemplazó a Cabrera, que dejó la cancha a causa de un golpe.

Giannetti jugó en Avellaneda de primer marcador central. Habitualmente es el segundo central. Si logra el ritmo que espera Kudelka, tendrá un lugar asegurado en la zaga. Por ahora es incierto lo que suceda.

Noticias relacionadas
 Facundo Guch es la principal fuente de generación de juego en Newell’s.

Newell's juega su tercer amistoso en Buenos Aires y pega rápido la vuelta a casa

Lautaro Giannetti fue utilizado como segundo marcador central, en una línea de cuatro de Newells ante Vélez.

Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Asociación Rosarina de Fútbol: En el salón principal se realizaron los sorteos de las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B 

Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

Los hinchas de Newells tendrán facilidades de pagos con 6 cuotas sin interés con todos los bancos. 

En Newell's, ya se pueden adquirir los abonos para el torneo Clausura 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Barrios cerrados: el alto costo de las expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Barrios cerrados: el alto costo de las expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por confusión de identidad en la roja a Embolo

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por "confusión de identidad" en la roja a Embolo

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Lo último

Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

Las siete certezas sobre la formación de Newells para el debut en el torneo Clausura

Las siete certezas sobre la formación de Newell's para el debut en el torneo Clausura

Central lanzó la venta de abonos, exclusivos para socios, para el próximo torneo Clausura

Central lanzó la venta de abonos, exclusivos para socios, para el próximo torneo Clausura

El precio de los departamentos en Rosario subió 9%: el valor del metro cuadrado por barrio

El Centro sigue siendo la zona más cara de la ciudad, mientras que Alberdi encabezó las subas interanuales. El relevamiento también mostró fuertes diferencias entre el norte, el oeste y el sur rosarino.
El precio de los departamentos en Rosario subió 9%: el valor del metro cuadrado por barrio
Misión cumplida: volvieron los 40 rescatistas santafesinos que trabajaron entre los escombros en Venezuela
La Ciudad

Misión cumplida: volvieron los 40 rescatistas santafesinos que trabajaron entre los escombros en Venezuela

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Seis de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en el último mes
La Ciudad

Seis de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en el último mes

Arroyo Seco: lo buscaban desde hace siete años y fue encontrado tras una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: lo buscaban desde hace siete años y fue encontrado tras una denuncia por amenazas

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales
La Ciudad

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barrios cerrados: el alto costo de las expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Barrios cerrados: el alto costo de las expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por confusión de identidad en la roja a Embolo

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por "confusión de identidad" en la roja a Embolo

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Llega un nuevo pulso frío a Rosario, pero asoman temperaturas primaverales

Llega un nuevo pulso frío a Rosario, pero asoman temperaturas primaverales

Ovación
Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

Las siete certezas sobre la formación de Newells para el debut en el torneo Clausura

Las siete certezas sobre la formación de Newell's para el debut en el torneo Clausura

Central lanzó la venta de abonos, exclusivos para socios, para el próximo torneo Clausura

Central lanzó la venta de abonos, exclusivos para socios, para el próximo torneo Clausura

Policiales
Arroyo Seco: lo buscaban desde hace siete años y fue encontrado tras una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: lo buscaban desde hace siete años y fue encontrado tras una denuncia por amenazas

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en allanamientos y capturas a narcotraficantes

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en allanamientos y capturas a narcotraficantes

Sábado agitado: dos heridos y un detenido tras un ataque a tiros y diversos robos

Sábado agitado: dos heridos y un detenido tras un ataque a tiros y diversos robos

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

La Ciudad
Misión cumplida: volvieron los 40 rescatistas santafesinos que trabajaron entre los escombros en Venezuela
La Ciudad

Misión cumplida: volvieron los 40 rescatistas santafesinos que trabajaron entre los escombros en Venezuela

El precio de los departamentos en Rosario subió 9%: el valor del metro cuadrado por barrio

El precio de los departamentos en Rosario subió 9%: el valor del metro cuadrado por barrio

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%
Economía

El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%

Consumo de alcohol en Rosario: mitos y verdades sobre tomar una copita de vino por día
Salud

Consumo de alcohol en Rosario: mitos y verdades sobre tomar "una copita de vino por día"

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso
Política

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo
Zoom

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo

Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis
La Ciudad

Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis

Falleció el histórico periodista Rodolfo Pousá a sus 82 años
Información General

Falleció el histórico periodista Rodolfo Pousá a sus 82 años

Eduardo Crespo: El gobierno suma reservas porque la economía está estancada

Por Alvaro Torriglia
Economía

Eduardo Crespo: "El gobierno suma reservas porque la economía está estancada"

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel
Policiales

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel

Antena TDA: cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles
Ovación

Antena TDA: cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura
Policiales

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta
La Región

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Adultos mayores recibieron en Rosario marcos de lentes secuestrados en una causa por estafa

Adultos mayores recibieron en Rosario marcos de lentes secuestrados en una causa por estafa

Antes de salir a la ruta: los controles que conviene hacerle al auto en invierno
Turismo

Antes de salir a la ruta: los controles que conviene hacerle al auto en invierno

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial
La Ciudad

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera
La Ciudad

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y Frankestein, un amigo diferente
Zoom

Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y "Frankestein, un amigo diferente"

Primera C: Central Córdoba ya juega ante Atlas con la obligación de comenzar a sumar de a tres

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba ya juega ante Atlas con la obligación de comenzar a sumar de a tres

Fin de semana repleto de actividades gratuitas en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Fin de semana repleto de actividades gratuitas en Villa Gobernador Gálvez

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Por Claudio Berón
Policiales

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar
La Ciudad

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar