La Capital | La Ciudad | Rosario

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

El duelo entre Lionel Messi y Jude Bellingham acapara toda la atención, es por eso que los centro comerciales de Rosario tomaron una decisión tajante en cuanto a su actividad

13 de julio 2026 · 19:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
La bandera argentina estará presenta en cada hogar y comercio de Rosario

La bandera argentina estará presenta en cada hogar y comercio de Rosario

El miércoles, cuando comience el partido entre Argentina e Inglaterra, Rosario estará paralizada. No es una forma de decir: salvo excepciones puntuales, la ciudad estará expectante del choque por semifinales. A las escuelas en receso invernal se le suman comercios y empresas que liberarán a sus empleados para que cada uno pueda ver a la Scaloneta.

En el centro, en el noroeste y en el sur. En comercios pequeños y en grandes empresas. Todo quedará sujeto al enfrentamiento de la albiceleste contra los ingleses. El Mundial 2026 ofreció horarios “amigables” para los argentinos y así este partido cae justo en medio del horario comercial.

En los barrios se suele abrir a las 16, en el centro trabajan de corrido hasta las 19. Con los empleados rosarinos liberados, la duda pasa por estirar el almuerzo y preparar la picada de fiambres o acompañar el partido con mate y harinas. Todo vale. Lo importante es mantener las costumbres y estar cerca de un televisor.

En casa con la familia o juntada con amigos, la mayoría de los empleados de comercio podrán optar donde seguir el partido. Algunos deberán apostar por el lugar más cercano, otros dejarán todo preparado para llegar y ver a la selección.

Los comercios bajan persianas por Messi

“En la gran mayoría de los casos vamos a trabajar hasta las 15.30. Lo consultamos para ver si había un consenso”, contó Miguel Rucco, referente de Fecoi con comercio en calle San Luis, a La Capital.

Así, el centro comercial a cielo abierto más grande de la ciudad se adapta a la selección de Lionel Messi. Mismo camino para los locales de peatonal Córdoba, que hasta las 15.30 recibirán al público y luego liberarán a todos los empleados. “Si termina pasadas las 18 no se justifica volver porque siempre abrimos hasta las 19”, dijo Nelson Graells, comerciante de peatonal Córdoba.

El duelo crucial ante Inglaterra también cambia el comportamiento en los barrios. “Están viendo cómo trabajar, pero no se va a abrir. Van a cerrar al mediodía y no se va a abrir. No dan los tiempos. A lo sumo cuando terminan el partido, pero no más de dos horas. El partido es prioridad, no va a volar ni una mosca”, sentenció Fernanda Romero, referente del Centro Comercial Empalme Graneros, en el noroeste de la ciudad.

En el Paseo Alberdi “el 80 % de los comercios medianos y chicos” cerrarán al mediodía, dijo Ciro Rizzi, uno de los reconocidos comerciantes de la zona. Sólo estará abierta una farmacia 24 horas, una estación de servicio, autoservicios de origen oriental y un supermercado de renombre. Como en todo barrio, los locales hacen horario de cortado y la decisión fue desafectar de 16 a 18, “pero si el partido se prolonga es como un feriado porque no va a venir nadie”, señaló Rizzi.

Casi todos cerramos”, apuntó Osvaldo Enguelberg del Paseo Comercial San Martín Sur y sostuvo que la postura adoptada por los comerciantes también se debe a la merma en ventas. En la zona de Fisherton trabajan de corrido hasta las 15, similar al centro rosarino, mientras que en Echesortu aún se debate qué pasará y si su actividad se verá resentida para ver la semifinal.

Sin escuelas, bancos ni justicia

Al freno que habrá en la actividad comercial se suma el receso invernal en las escuelas de Santa Fe que se extiende hasta el 19 de julio. Los chicos y adolescentes podrán ver el partido por la semifinal en la comodidad de sus casas o reunirse con amigos.

Por el horario del partido (a las 16) tampoco habrá actividad bancaria, ya que el horario de atención desde hace varios años se extiende hasta las 13. Esto supone que los trabajadores de bancos tengan tiempo de poder organizarse para seguir a la Scaloneta, pero además que no haya clientes entrando y saliendo de estas entidades.

El receso invernal también cuenta para el Poder Judicial de la Provincia de Santa que hasta el 19 están liberados de sus tareas. Es decir, podrán mirar el partido entre Argentina e Inglaterra con mayores comodidades.

Muchas empresas también decidieron liberar a sus trabajadores entre las 15 y las 15.30. El encuentro entre argentinos e ingleses por la semifinal del Mundial 2026 se volvió una cuestión de Estado. Empresarios y trabajadores saben que se paraliza todo tipo de actividad, a pesar de que algún titular de comercio insistió en mantener las puertas abiertas y hacer cumplir horario a sus empleados, que verán las calles vacías de clientes y llenas de tensión por el choque mundialista.

Noticias relacionadas
Tras el frío, subirá la temperatura y volverán las tardes templadas

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Imagen ilustrativa. Una fiesta electrónica clandestina fue clausurada por el municipio

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

el tiempo en rosario: lunes con temperaturas en alza que seguiran subiendo

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo

una camiseta gigante de lionel messi sobrevolo el cielo de rosario

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Lo último

La selección argentina entrenó en Kansas y se instala en Atlanta para la última práctica

La selección argentina entrenó en Kansas y se instala en Atlanta para la última práctica

La encrucijada de Scaloni: siguen las vacas sagradas o mete un revulsivo

La encrucijada de Scaloni: siguen las vacas sagradas o mete un revulsivo

La inflación de los trabajadores bajó al 1,7%, pero salud y vivienda presionan el bolsillo

La inflación de los trabajadores bajó al 1,7%, pero salud y vivienda presionan el bolsillo

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

El partido acapara toda la atención, es por eso que los centro comerciales de Rosario tomaron una decisión tajante en cuanto a su actividad
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
La Ciudad

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Búnkeres derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

Por Facundo Borrego
Política

Búnkeres derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

El padre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija
Policiales

El padre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Ovación
El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

Por Juan Iturrez
Ovación

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Policiales
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

El padre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija

El padre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La Ciudad
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
La Ciudad

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite
Economía

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario
Mundial 2026

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?
Información General

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años
La Región

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo
Mundial 2026

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia
Economía

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba
Policiales

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero
El Mundo

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Por Emmanuel Paz
Negocios

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes
Policiales

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes

Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná