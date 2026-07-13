La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

El duelo entre Lionel Messi y Jude Bellingham acapara toda la atención, es por eso que los centro comerciales de Rosario tomaron una decisión tajante en cuanto a su actividad

El miércoles, cuando comience el partido entre Argentina e Inglaterra, Rosario estará paralizada . No es una forma de decir: salvo excepciones puntuales, la ciudad estará expectante del choque por semifinales. A las escuelas en receso invernal se le suman comercios y empresas que liberarán a sus empleados para que cada uno pueda ver a la Scaloneta.

En el centro, en el noroeste y en el sur. En comercios pequeños y en grandes empresas. Todo quedará sujeto al enfrentamiento de la albiceleste contra los ingleses. El Mundial 2026 ofreció horarios “amigables” para los argentinos y así este partido cae justo en medio del horario comercial.

En los barrios se suele abrir a las 16, en el centro trabajan de corrido hasta las 19 . Con los empleados rosarinos liberados, la duda pasa por estirar el almuerzo y preparar la picada de fiambres o acompañar el partido con mate y harinas. Todo vale. Lo importante es mantener las costumbres y estar cerca de un televisor.

En casa con la familia o juntada con amigos, la mayoría de los empleados de comercio podrán optar donde seguir el partido. Algunos deberán apostar por el lugar más cercano, otros dejarán todo preparado para llegar y ver a la selección.

Los comercios bajan persianas por Messi

“En la gran mayoría de los casos vamos a trabajar hasta las 15.30. Lo consultamos para ver si había un consenso”, contó Miguel Rucco, referente de Fecoi con comercio en calle San Luis, a La Capital.

Así, el centro comercial a cielo abierto más grande de la ciudad se adapta a la selección de Lionel Messi. Mismo camino para los locales de peatonal Córdoba, que hasta las 15.30 recibirán al público y luego liberarán a todos los empleados. “Si termina pasadas las 18 no se justifica volver porque siempre abrimos hasta las 19”, dijo Nelson Graells, comerciante de peatonal Córdoba.

El duelo crucial ante Inglaterra también cambia el comportamiento en los barrios. “Están viendo cómo trabajar, pero no se va a abrir. Van a cerrar al mediodía y no se va a abrir. No dan los tiempos. A lo sumo cuando terminan el partido, pero no más de dos horas. El partido es prioridad, no va a volar ni una mosca”, sentenció Fernanda Romero, referente del Centro Comercial Empalme Graneros, en el noroeste de la ciudad.

En el Paseo Alberdi “el 80 % de los comercios medianos y chicos” cerrarán al mediodía, dijo Ciro Rizzi, uno de los reconocidos comerciantes de la zona. Sólo estará abierta una farmacia 24 horas, una estación de servicio, autoservicios de origen oriental y un supermercado de renombre. Como en todo barrio, los locales hacen horario de cortado y la decisión fue desafectar de 16 a 18, “pero si el partido se prolonga es como un feriado porque no va a venir nadie”, señaló Rizzi.

“Casi todos cerramos”, apuntó Osvaldo Enguelberg del Paseo Comercial San Martín Sur y sostuvo que la postura adoptada por los comerciantes también se debe a la merma en ventas. En la zona de Fisherton trabajan de corrido hasta las 15, similar al centro rosarino, mientras que en Echesortu aún se debate qué pasará y si su actividad se verá resentida para ver la semifinal.

Sin escuelas, bancos ni justicia

Al freno que habrá en la actividad comercial se suma el receso invernal en las escuelas de Santa Fe que se extiende hasta el 19 de julio. Los chicos y adolescentes podrán ver el partido por la semifinal en la comodidad de sus casas o reunirse con amigos.

Por el horario del partido (a las 16) tampoco habrá actividad bancaria, ya que el horario de atención desde hace varios años se extiende hasta las 13. Esto supone que los trabajadores de bancos tengan tiempo de poder organizarse para seguir a la Scaloneta, pero además que no haya clientes entrando y saliendo de estas entidades.

El receso invernal también cuenta para el Poder Judicial de la Provincia de Santa que hasta el 19 están liberados de sus tareas. Es decir, podrán mirar el partido entre Argentina e Inglaterra con mayores comodidades.

Muchas empresas también decidieron liberar a sus trabajadores entre las 15 y las 15.30. El encuentro entre argentinos e ingleses por la semifinal del Mundial 2026 se volvió una cuestión de Estado. Empresarios y trabajadores saben que se paraliza todo tipo de actividad, a pesar de que algún titular de comercio insistió en mantener las puertas abiertas y hacer cumplir horario a sus empleados, que verán las calles vacías de clientes y llenas de tensión por el choque mundialista.