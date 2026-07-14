Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años El hombre, de 60 años, fue detenido en la vecinal de Grandoli al 4000 14 de julio 2026 · 21:08hs

Captura de TV (Telefé Rosario)

Un hombre de aproximadamente 60 años, que es profesor de guitarra en la zona sur de Rosario, fue detenido por personal policial después de ser acusado por abuso de una alumna de 14 años.

La familia de la víctima había realizado la denuncia el pasado domingo y este martes acudió a la vecinal 22 de Julio, en Grandoli al 4000, donde el profesor de música también da clases. El acusado estaba presente en ese lugar y finalmente la Policía lo detuvo.

La familia de la menor denunció al hombre por acosar a la víctima con mensajes telefónicos y por lamerle las manos durante una clase.

"Le dijo que iban a hacer un ejercicio de relajación, la tomó de las manos, le empezó a lamer las manos y se metió las manos de la nena en la boca", contó la hermana de la menor. Luego la niña llamó a sus familiares para que la retiren de la clase de inmediato.

La hermana añadió: "Las cosas que le mandó por WhatsApp me revolvieron las tripas". El hombre quedó detenido en la comisaría 14ª.