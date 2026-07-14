Newell's construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

El club del parque Independencia emitió un comunicado en el que dio precisiones respecto del edificio y de la fuente de financiamiento del mismo

Es un martes muy movido para Newell's si de anuncios se trata. Luego de comunicar a qué se destinará el dinero de la venta de Guillermo Balzi al KSV Holstein von 1900 del fútbol alemán , desde el club del Parque brindaron precisiones sobre lo que será el nuevo microestadio de la entidad .

"El Club Atlético Newell’s Old Boys cerró un acuerdo con Galea SRL, empresa del grupo Rogiro Aceros S.A., que proveerá la estructura de las columnas y el techo metálico del nuevo microestadio. El espacio que sumará el Polideportivo se emplazará entre la puerta 7B y el sector de parrilleros, dentro del predio del club ", comienza el comunicado, subido este martes a la página oficial de la entidad.

Y continúa: "Según el cronograma presentado por Galea, el plazo estimado para finalizar la obra es de cuatro meses , aunque desde el club se trabaja para acortar ese tiempo".

Desde la comisión directiva de la Lepra explicaron que "en los próximos días" se dará inicio a los trabajos de demolición del ingreso a la puerta 8 y del sector donde se emplaza la oficina de AFA Plus , "tareas que se iniciarán una vez completado el cercado de seguridad correspondiente".

"El financiamiento principal del proyecto proviene de la Asociación Civil XIII Juegos Suramericanos 2026, que aportará 400 millones de pesos en dos tramos, de los cuales ya se percibió la primera mitad", informaron.

A ello, agregaron que ya se iniciaron las gestiones correspondientes para sentar las bases sobre las que se emplazarán las columnas de acero con hormigón, "un paso previo indispensable para el montaje de la estructura". Al mismo tiempo, se están buscando presupuestos para determinar cómo se construirá el techo y la estructura exterior del microestadio.

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Por último, desde la comisión señalaron que "resta definir el tipo de piso (adelantaron que se evalúan tanto el parquet como el hormigón llaneado) y el esquema de iluminación del espacio".