Argentina, Inglaterra, el Mundial y Malvinas: "La identidad no se suspende por 90 minutos"

La Confederación de Combatientes publicó una carta abierta a partir de las declaraciones del seleccionador Lionel Scaloni sobre el partido de semifinales

En vísperas del partido de Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 , el entrenador albiceleste Lionel Scaloni sostuvo que la semifinal sólo debe verse como un duelo futbolístico . La Confederación de Combatientes de Malvinas hizo una lectura distinta este martes y advirtió que "la identidad nacional no se suspende durante 90 minutos" .

"El resultado pertenecerá a la estadística; la fidelidad a la patria pertenece a la historia" , manifestaron las autoridades de la organización que representa a los veteranos de la guerra de 1982. Entre otras cuestiones referidas al contexto del encuentro en Atlanta, señalaron: "Un pueblo sin memoria termina aceptando como natural aquello que ayer habría considerado una renuncia".

La carta abierta firmada por el presidente de la confederación, Ramón Jesús de León , invita a todos los argentinos a "alentar con orgullo, respeto y convicción" durante el cotejo en Estados Unidos. " Expresar pacíficamente que las Malvinas son argentinas, recordar a San Martín, Belgrano, Güemes, Juana Azurduy y a nuestros héroes de Malvinas no representa un gesto de hostilidad hacia ningún pueblo ; constituye un acto de afirmación soberana, plenamente compatible con el respeto entre las naciones", reza el documento.

El titular del Centro de Exsoldados Combatientes en Malvinas de Rosario, Claudino Chamorro , hizo una distinción similar a la que planteó Scaloni tras la victoria de la selección ante Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. " Los jugadores no tienen que cargar la mochila que cargamos nosotros. Seguramente, los que somos futboleros queremos ganar sí o sí, somos exitistas y pasionales, pero ellos no deben cargar con eso. Sólo deben enfrentar a otra selección en un campo deportivo", comentó a través de La Red Rosario .

El veterano consideró que el escenario político actual no es favorable para pensar en la recuperación de las islas: "Vemos con mucha preocupación la entrega de nuestra soberanía o negociando nuestro territorio". A continuación apuntó que el duelo de selecciones puede generar demandas incorrectas en ese sentido. "Hoy queremos cargarles a los deportistas algo que deben hacer nuestros funcionarios", concluyó.

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Por otro lado, Chamorro destacó que se emociona cuando escucha los gritos de aliento a la selección y la mención de "los pibes de Malvinas" alrededor y dentro de los estadios. "A los que nos gusta el deporte y que lo vivimos siempre, la canción de los chicos de Malvinas pega muy profundo", expresó.

Así como confirmó que el sentimiento se modifica por los cánticos en una cancha, el excombatiente también enfatizó que no hay punto de comparación entre lo vivido en las islas y lo que ocurre en un campo de juego. Al respecto, aseveró: "Más allá de eso, es un partido; la guerra es un horror".

El comunicado de excombatientes sobre el partido de Argentina e Inglaterra

La confederación pidió este martes "que el mundo escuche, una vez más, la voz serena de un pueblo que jamás renunciará a su soberanía ni a la memoria de quienes dieron todo por ella". A continuación expresaron su preocupación por la postura en "distintos ámbitos políticos, mediáticos y culturales" sobre la situación actual. "Se intenta persuadir a los argentinos de que recordar la gesta de Malvinas, honrar a nuestros héroes o proclamar la soberanía nacional durante un encuentro deportivo constituye un acto inconveniente o impropio. Rechazamos esa premisa. Ninguna sociedad digna construye su futuro renunciando a su memoria", afirmaron los referentes de la entidad.

Los excombatientes remarcaron que "las nuevas formas de dominación ya no siempre se ejercen mediante las armas", sino también mediante "mecanismos más silenciosos y eficaces que buscan debilitar la conciencia colectiva, relativizar la historia y vaciar de contenido" los símbolos. A esto añadieron: "Ese poder blando pretende convencer a los pueblos de que el patriotismo es un exceso y que la memoria constituye un obstáculo para la convivencia. Nosotros afirmamos exactamente lo contrario: un pueblo sin memoria termina aceptando como natural aquello que ayer habría considerado una renuncia".

Como uno de los referentes locales entre quienes fueron a la guerra, Julio Mas, respaldó el comunicado y opinó que "no es sólo un partido de fútbol" el de este miércoles. Durante un reportaje en LT8, explicó: "Una cosa es apoyar institucionalmente y aceptar lo que dice Scaloni como DT. Otra cosa es lo que siente el pueblo y lo que sentimos los veteranos de guerra".

"Los que no tienen que mezclar las cosas son los representantes en ese deporte", sentenció el dirigente rosarino. Así insistió en que "no se puede suspender el patriotismo y la pasión durante 90 minutos".

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre el partido de Argentina e Inglaterra?

Las semifinales del Mundial 2026 ofrecen la chance de reeditar el histórico duelo que concluyó con la eliminación de los europeos en México 1986 gracias al doblete de Diego Maradona, cuatro años después de la guerra de Malvinas. "El mensaje ante Inglaterra es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa", reclamó Scaloni durante la conferencia de prensa en Kansas.

El entrenador oriundo de Pujato dejó en claro que no pretende mezclar la cuestión deportiva con la reivindicación de la soberanía argentina en las islas ocupadas por los británicos. Así marcó la cancha rápidamente para enfocarse solamente en seguir la senda de la defensa del título obtenido en Qatar.

Desde el punto de vista de la competición, el exjugador de Newell's se permitió elogiar al alemán Thomas Tuchel como parte de su breve análisis y, al mismo tiempo, fue tajante sobre la lectura del rival. "Tienen un gran entrenador, que aprecio, pero repito: es un partido de fútbol", concluyó el último sábado.