Para qué utilizará Newell's el dinero por la venta de Guillermo Balzi a Alemania El volante ya se encuentra en Europa y se sumó al KSV Holstein von 1900. La transferencia permitirá afrontar una deuda importante Por Hernán Cabrera 14 de julio 2026 · 14:07hs

Foto: Instagram/@holsteinkiel. El volante oriundo de Los Surgentes se fue de Newell's.

Hasta el momento, fue un mercado de pases muy tranquilo para Newell's, ya que no hubo gran cantidad de refuerzos que hayan llegado al club pero tampoco grandes ventas. En ese contexto, la salida definitiva de Guillermo Balzi al KSV Holstein von 1900 le da oxígeno a la institución para resolver un problema inmediato que la tenía a maltraer.

La inhibición que pesa sobre el club del parque de la Independencia es uno de los grandes dolores de cabeza que ha dejado la dirigencia anterior y que obliga a la actual, encabezada por Ignacio Boero, a levantarla con rapidez. Para poder efectivizar la llegada de los refuerzos en la Asociación del Fútbol Argentino (hasta el momento Lautaro Giannetti y Franco Escobar), es necesario abonar ese dinero.

La negociación con los alemanes se hizo de común acuerdo con el futbolista, teniendo en cuenta que el volante no iba a ser tenido en cuenta por Frank Kudelka. El Rojinegro transfirió los derechos federativos y el 70 % de los económicos por la suma de 550.000 euros, mientras que la Lepra se quedó con el 30 por ciento restante del pase. Cabe destacar que el jugador donó la mitad del 15 % que le correspondía por la venta.

¿Qué hará Newell's tras la venta de Guillermo Balzi? Hace un tiempo atrás, el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) ratificó el fallo de la FIFA en el caso Newell's versus Guillermo May. El organismo confirmó la decisión de la casa madre del fútbol internacional y obligó a la entidad del Parque a desembolsar casi 450 mil dólares por la deuda con el delantero uruguayo.

>> Leer más: El DT de Egipto finalmente aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina El 80 % del dinero que se cobrará por la venta de Balzi, se utilizará para atender el reclamo del futbolista oriental y luego presentar las carpetas de los refuerzos en AFA. La dirigencia leprosa sigue en búsqueda de varios futbolistas, sobre todo en la mitad de la cancha, pensando en dos volantes, uno de características ofensivas y otro polifuncional.