Destino europeo: el mediocampista de Newell's que se marchó a la segunda división de Alemania

El volante creativo regresó al club tras jugar a préstamo en Grecia y no estaba en los planes. Se vendió el 70 por ciento del pase en 550 mil euros

Guillermo Balzi disputó más de medio centenar de partidos en Newell's.

El futbolista surgido en Newell's jugó las dos últimas temporadas en Levadiakos de Grecia.

Guillermo Balzi continuará su carrera en Holstein Kiel de la segunda división de Alemania. Newell's transfirió el 70 por ciento del pase del mediocampista de 24 años, que había regresado del préstamo de Levadiakos de Grecia y no era tenido en cuenta por Frank Kudelka.

Este lunes, el futbolista zurdo tuvo la revisión médica y firmó el contrato con Holstein Kiel por el lapso de tres temporadas.

Newell's confirmó a través de sus redes sociales de la transferencia del 70 por ciento de los derechos económicos de Balzi "por la suma de 550 mil euros , conservando el 30 por ciento restante del pase".

"Cabe destacar que el jugador donó el 50 por ciento del 15 por ciento que le correspondía de la transferencia", agregó el club

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Guillermo Balzi continuará su carrera en KSV Holstein von 1900 de Alemania.



Nuestra institución transfirió los derechos federativos y el 70% de los económicos por la suma de 550 mil euros, conservando el 30%… pic.twitter.com/ix9Lf0mHWZ — Newell’s Old Boys (@Newells) July 13, 2026

Balzi tenía contrato con Newell's hasta diciembre de 2027. Pero no se encontraba dentro de los planes de Kudelka.

Guillermo Balzi disputó más de medio centenar de partidos en Newell's. Sebastián Suárez Meccia

Tal cual sucedió con otros jugadores que volvieron al club del Parque recientemente tras estar a préstamo en otras instituciones, se les dio la oportunidad de seguir en otro lado.

Levadiakos no hizo uso de la opción de compra

Levadiakos contaba con una opción de compra del 70 por ciento de Balzi en un millón 300 mil euros, pero desistió de hacerla uso. Ahora Holstein Kiel apareció como el nuevo destino del futbolista nacido en Los Surgentes.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Guillermo Balzi continuará su carrera en KSV Holstein von 1900 de Alemania.



Nuestra institución transfirió los derechos federativos y el 70% de los económicos por la suma de 550 mil euros, conservando el 30%… pic.twitter.com/ix9Lf0mHWZ — Newell’s Old Boys (@Newells) July 13, 2026

El mediocampista debutó en la primera división de Newell's en 2021. Jugó 56 partidos, anotó un gol (Lanús 2-0, en 2022) y dio 2 asistencias.

A mitad de 2024 fue cedido a préstamo a Levadiakos de Grecia. Compitió en las dos últimas temporadas, con 61 encuentros, 9 goles y 14 asistencias.

Pretemporada y último amistoso

El plantel de Newell's tuvo descanso entre el domingo y este lunes luego de que la pretemporada se desarrolló en el complejo bonaerense Los Cardales.

Este martes retomará los trabajos de pretemporada en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa.

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Newell's jugó cuatro amistosos y estaba programado un quinto y último. Pero posiblemente sean dos los partidos en vez de uno

La opción es que se trate de conjuntos de la región, a diferencia de los adversarios que enfrentó hasta ahora, todos de primera división: Sarmiento, Argentinos, Independiente y Vélez.

En principio, uno de los partidos se jugaría el jueves y el otro el sábado.