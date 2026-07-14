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Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística

Sudamericana Lácteos reactivará la planta luego de un acuerdo alcanzado en el Ministerio de Trabajo de la provincia entre el comprador y el gremio Atilra. En cambio, 60 trabajadores despedidos de Expreso Brío reclaman el pago de deudas salariales

14 de julio 2026 · 21:13hs
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El Ministerio de Trabajo de Santa Fe vuelve a ser la caja de resonancia de la crisis laboral.

El Ministerio de Trabajo de Santa Fe vuelve a ser la caja de resonancia de la crisis laboral.

En medio de una crisis productiva y laboral cada vez más preocupante, se suman los conflictos que llegan al Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Algunos llegan a buen puerto, como el caso de Sudamericana Lácteos, la pyme láctea de Díaz, que volverá a operar con nuevo dueño, luego de un acuerdo cerrado esta semana con el gremio lechero Atilra. En cambio, todo es incertidumbre para los 60 operarios despedidos de la empresa de logística Expreso Brío, que el lunes reclamaron ante esa cartera por su fuente de trabajo y el pago de salarios adeudados.

En el caso de Sudamericana Lácteos, se abrió una perspectiva de reactivación luego de una parálisis de varios meses. El empresario Pablo González, interesado en comprar la empresa que pertenecía a Lácteos Servio, firmó un acuerdo con Atilra para saldar deudas laborales y retomar la actividad bajo el régimen contemplado en el artículo 223 Bis de la ley de contrato de trabajo, que habilita suspensiones y reducciones salariales temporales siempre que haya consenso gremial. Así, unos 80 trabajadores trabajarán al 75% de su carga horaria y del salario por los primeros dos meses del año.

Reclamo e incertidumbre

En cambio, 60 trabajadores de Expreso Brío concurrieron el lunes al Ministerio de Trabajo para pedir respuestas por el pago de deudas salariales. Es que a dos semanas de recibir telegramas de despido, siguen esperando una comunicación sobre el pago de salarios adeudados.

Gabriela Díaz, una de las trabajadoras despedidas y con 20 años de antigüedad en la firma, relató al programa radial La Banda Cambiaria: “Nos presentamos a trabajar y nos encontramos con el portón cerrado, lo único que buscamos es que la empresa explique cómo nos va a pagar todo lo que nos debe”, señaló. Este jueves habrá una nueva audiencia.

Díaz aseguró que la situación tomó por sorpresa a la mayoría del personal porque, hasta poco antes del conflicto, la actividad continuaba con normalidad. Expreso Brío tiene más de tres décadas de trayectoria en el transporte de cargas y logística, con sucursales distribuidas en distintas provincias y una fuerte presencia sobre el corredor de la ruta nacional 9. Hasta que empezó a atrasarse en el pago de salarios, en medio de versiones sobre traspasos y extraños cambios. "Todo fue muy extraño. Parece un vaciamiento intencional y por eso queremos explicaciones. No podemos entender cómo una empresa que venía trabajando normalmente, de un día para el otro, se queda sin nada", afirmó.

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