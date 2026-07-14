Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística

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El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo
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El Mundial y las Malvinas: "La identidad no se suspende por 90 minutos"
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La decisión que tomaron los comercios de Rosario por el partido de Argentina
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El Niño: cumbre de funcionarios para coordinar planes de contingencia
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Turismo: Rosario ya recibió casi 2 millones de visitas en el primer semestre
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Se abren las ofertas para las obras del Acueducto Gran Rosario
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Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
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El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un "anticipo" de la primavera
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Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe
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La madre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"
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El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario
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La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló Rosario
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"Nunca habíamos visto algo así", sostuvo un rescatista que viajó a Venezuela
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Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte
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Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados
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Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon
Política
Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska
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Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos
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Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador
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Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo