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Bienes vs servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea

El Índice de Precios al Consumidor perforó el piso del 2 % en junio, por el efecto de una moderación en el rubro alimentos. En cambio, los sectores regulados muestran incrementos por encima del promedio general

14 de julio 2026 · 21:15hs
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Los aumentos de las tarifas de servicios públicos evolucionan por encima del promedio de precios de la economía.

Foto: Héctor Río / La Capital

Los aumentos de las tarifas de servicios públicos evolucionan por encima del promedio de precios de la economía.

La inflación de junio volvió a mostrar una desaceleración y perforó el piso de 2 % por primera vez desde agosto de 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,9 %. Acumuló 16,8 % en el primer semestre y 33,5 % en un año.

La división con mayor variación mensual en junio de 2026 fue recreación y cultura (4,2 %), seguida por vivienda y servicios básicos (3,3 %) y salud (2,9 %).

Por debajo del promedio general evolucionaron bienes y servicios varios (1,8 %), educación (1,7 %), transporte (1,6 %), restaurantes y hoteles (1,6 %), equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,3 %), comunicación (0,9 %) y prendas de vestir y calzado (0,4 %).

La curva

En junio de 2025, la inflación minorista fue de 1,6 %. Un mes antes había tocado el piso de la era Milei (1,5 %). A partir de ese momento, el indicador inició un camino ascendente que llegó a su máximo en marzo, con el 3,4 %. Luego apiló tres meses de desaceleración, aunque todavía en niveles elevados.

Un menor ritmo de aumento en el precio de los alimentos, producto en buena medida de la estabilidad cambiaria, contribuyó a llevar la suba del IPC apenas por debajo del 2 %. La carne vacuna, de gran ponderación en el índice, mostró en junio una variación cero en la región pampeana.

En el rubro más sensible de la canasta de gasto de los hogares encabezaron las subas las verduras (5,9 %), mientras que las frutas lideraron las bajas (-3,1 %). Los productos de panificación aumentaron 2,4 %, con especial repunte del pan francés tipo flauta (4,1 %). Los fideos secos presentaron un incremento de 3,4 %.

La contención de estos precios, junto al de otros bienes como prendas de vestir y calzado, compensó la presión que siguen manteniendo otros rubros de servicios, como el transporte público (7,3 %) y alquileres de vivienda (3,8 %). Estos segmentos también lideraron las subas el acumulado de 2026, con 27,8 % y 23,7 %, respectivamente. En junio, por razones estacionales, también se registró un incremento de 4,3 % en servicios recreativos y culturales.

Dinámica heterogénea

La heterogeneidad que muestra la dinámica de precios se refleja en el análisis por categorías. El IPC núcleo, que evalúa al conjunto de bienes con menor volatilidad, mostró un aumento de 1,6 %. Los valores estacionales, en cambio, subieron 3,4 %, mientras que los regulados, fundamentalmente servicios públicos, registraron un alza de 2,3 %.

El economista Fabián Amico, director del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), atribuyó la desaceleración principalmente al comportamiento del tipo de cambio. Explicó que durante los últimos meses el dólar se mantuvo prácticamente estable e incluso mostró una apreciación nominal, lo que ayudó a moderar el costo de los insumos importados y la evolución de los alimentos, uno de los rubros que más incidencia tiene sobre el gasto de los hogares. A ese factor se sumó el control sobre las tarifas de los servicios públicos, aunque advirtió que los precios regulados siguen encabezando las subas interanuales. “La desaceleración inflacionaria no es homogénea entre todos los componentes de la economía”, señaló.

Sin embargo, para Amico el dato más relevante no pasa por el índice de precios sino por la evolución de los ingresos. “El punto importante es qué ocurre con los salarios”, sostuvo al analizar los últimos datos oficiales. Advirtió, en ese sentido, que el gobierno convirtió a las paritarias en una de las principales herramientas para sostener la estabilidad de los precios, aun cuando eso implique resignar recuperación del poder adquisitivo y demorar la reactivación del consumo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado durante una entrevista televisiva que el número inflacionario seguirá bajando en los próximos meses. Las principales consultoras coincidieron con la mirada del gobierno.

En la región pampeana, que incluye a Santa Fe, el piso no se rompió. El IPC de junio fue del 2 %. Las regiones NEA y Gran Buenos Aires se ubicaron un escalón más abajo, con el 1,9 %, el NOA siguió con 1,7, y Patagonia y Cuyo cerraron la lista con el 1,6 %. El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) dará a conocer este miércoles la inflación de Santa Fe.

Canastas básicas

Por otra parte, el Indec informó también el costo de las canastas básicas alimentaria y total. La primera aumentó 1,3 %, en línea con la evolución del rubro alimentos en el índice precios, y la segunda, que incorpora los servicios, mostró una suba mensual de 2,2 %.

Así, una familia de cuatro integrantes necesitó $ 1.531.473 para no ser pobre y $ 689.853 para no ser indigente.

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