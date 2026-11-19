El piloto de Alpine viajó a Estados Unidos para una nueva carrera en un circuito urbano, con un particular cronograma

Franco Colapinto en la FP3 de Las Vegas. En una sola vuelta usó las intermedias que la FIA cuestionó.

Franco Colapinto circula en el Strip Circuit de Las Vegas, donde correrá el domingo con el Alpine.

La Fórmula 1 tuvo una semana de descanso luego del Gran Premio de San Pablo que se corrió en Brasil y regresa a la actividad este viernes con el GP de Las Vegas . Franco Colapinto volverá a girar en un circuito urbano que dejó varias polémicas en los últimos años.

Alpine y el argentino atraviesan un cierre complicado de la temporada y tendrán las últimas tres carreras del 2026 para cambiar la cara, ya con pocas chances de superar a Racing Bulls en el 5º puesto del Campeonato de Constructores.

Colapinto lleva seis carreras sin sumar puntos y no logra levantar cabeza, por lo que buscará recuperarse en el circuito estadounidense. Cabe aclarar que el pilarense había sido 8º en el GP de México con una gran actuación, pero una sanción posterior le quitó las cuatro unidades que se había ganado.

A su vez, Pierre Gasly, compañero del argentino, solamente sumó un punto en Austin y tampoco pudo recuperarse en el periodo reciente. Por su parte, la escudería francesa confirmó que dejó de trabajar en las actualizaciones del A526 y está enfocada en el desarrollo del monoplaza para la próxima temporada.

El Alpine de Franco Colapinto durante el GP de San Pablo de la Fórmula 1. Andrés Mancini / La Capital

Cuándo se disputa el GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas se disputará desde el jueves 19 al domingo 22 de noviembre en el circuito callejero de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Durante la noche del jueves, se disputará la primera práctica libre, mientras que unas horas más tarde será la segunda sesión durante la madrugada del viernes. Ese mismo día, pero a la noche, será el turno del tercer y último entrenamiento, poco antes de la clasificación que se llevará a cabo en la madrugada del sábado. Finalmente, en las primeras horas del domingo se disputará la carrera principal del GP de Las Vegas.

>> Leer más: Emerson Fittipaldi con La Capital, el logro de los latinos en Fórmula 1, Colapinto y el Lole Reutemann

Toda la actividad del fin de semana en Las Vegas será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Las Vegas

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1: 21.30

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2: 1

Práctica Libre 3: 21.30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 1

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 1

* Horario en Argentina

Cómo es el circuito de Las Vegas

El circuito urbano de Las Vegas está ubicado en el centro de la ciudad más poblada de Nevada, Estados Unidos, reconocida por sus hoteles, zonas comerciales, turismo y casinos. El trazado atraviesa varios lugares emblemáticos como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian.

Este circuito cuenta con una longitud de 6,2 kilómetros y un total de 17 curvas, por lo que se correrán 50 vueltas en la carrera principal del domingo. El récord histórico de vuelta en Interlagos lo registró Max Verstappen con Red Bull en 2025, con un tiempo de 1:33.365.