El argentino fue 9° y su compañero de Alpine Pierre Gasly 2°, pero las condiciones de pista fueron atípicas.

El Alpine de Franco Colapinto en el color de la noche de Las Vegas.

Franco Colapinto finalizó 9° la única tanda de las dos del viernes en que hubo cronómetro en Las Vegas. Es que la lluvia condicionó totalmente la FP1 y menos la FP2, con los Alpine que a diferencia de Brasil estuvieron más competitivos en esa condición de piso húmedo. De hecho su compañero Pierre Gasly aprovechó la pista que mejoraba y cerró la tanda 2°, a 0,071s de George Russell.

A las 21 30 de este viernes será el último ensayo y a las 1 del sábado la clasificación. La carrera será el domingo también a las 1, a 50 vueltas.

No llovió a la hora de la FP2, pero el piso estaba con charcos, muy mojado. Pero sí está vez los pilotos salieron a hacer vueltas, todos con gomas de lluvia extrema.

Hubo excesos, algunas salidas de pista y hasta accidentes que no fueron por un pelito. En ese contexto, los Alpine demoraron mucho en acelerar.

De hecho, no giraron en toda la primera media hora y recién lo hicieron bien avanzada la segunda, con intermedias.

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Qué pasó en la FP1 de Las Vegas

A partir de que salieron a pista a 27 minutos del final, los Alpine fueron bajando sucesivamente sus tiempos hasta que quedaron 7° y 11° Gasly y Colapinto.

Y cuando el argentino venía bajando su registro a 9 minutos del final pusieron bandera roja por una bolsa plástica. Una exageración total.

Eso le restó posibilidades a todos, pero justo en ese momento a Colapinto. Aunque los pronósticos dicen que la clasificación se hará sobre piso seco.

Hubo reanudación y la pista mejoró mucho, al punto que los ultimos que giraron se beneficiaron para cerrar muy buenos tiempos. Como Gasly que casi se queda con lo mejor del viernes.

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