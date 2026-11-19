La lluvia fue gran protagonista en el primer ensayo en el callejero de Las Vegas y muchos ni siquiera pisaron el asfalto.

Bajo el techo por si llueve. Franco Colapinto se la pasó más en el box con su ingeniero Stuart que en pista.

Franco Colapinto dio un par de vueltas por las calles del inundado Las Vegas y se guardó. Otros ni salieron a pista. Las condiciones no estaban dadas para arriesgar, cuando además se preveé que no habrá agua durante la clasificación del sábado a las 1.

El argentino estuvo guardado en boxes casi toda la sesión. Y al final salió a girar con gomas de lluvia extrema con un Alpine indomable. De hecho, hizo una maniobra similar a la de la clasificación del año pasado, donde salvó el auto en una corrección excepcional.

En este caso fue menos épica porque no estaba exprimiendo todo el potencial, pero se lució. Su compañero Pierre Gasly zafó de una situación parecida.

Los Alpine fueron de los últimos en salir y guardarse inmediatamente, y casi todos hicieron lo mismo más temprano o más tarde. Así que ninguno registró un tiempo importante.

La marca registrada de Franco: su muñeca Una maniobra que ya vimos en 2025 y que Colapinto volvió a repetir en la FP1 del #LasVegasGP . ¡Qué reflejos, nene! Seguí toda la actividad de la Fórmula 1® en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/48d9iZ38kz

De nuevo hubo varios rookies en pista, aunque no pudieron exprimir el potencial. Dino Beganovic reemplazó en Ferrari a Lewis Hamilton, Jack Crawford a Fernando Alonso en Aston Martin y el que debutó en México, Ryo Hirakawa, por Oliver Bearman en Haas

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Así, los Alpine no pudieron comprobar las bondades de la nueva evolución de Mercedes respecto a su turbocompresor, que fue dispuesta en los dos autos.