Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, en un crimen vinculado a la barra de Newell's

Juan Domingo Ramírez había cumplido una condena por narcotráfico poco antes del ataque a balazos. También estuvo preso como miembro de Los Monos

8 de agosto 2025 · 07:54hs
El crimen del hombre de 51 años ocurrió dos días después del partido con Banfield.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

El crimen del hombre de 51 años ocurrió dos días después del partido con Banfield.

Después de estar dos semanas internado en estado crítico, este jueves falleció Juan Domingo "Cascarita" Ramírez. De esta manera, se confirmó un crimen que golpea a la barra brava de Newell's por el deceso de un referente que supo ser parte de Los Monos durante la década anterior.

El paciente de 51 años se encontraba alojado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras un ataque a balazos perpetrado en Rueda al 1800. Dos días antes de este episodio, otro hombre ligado a la hinchada rojinegra fue ejecutado a la vuelta de este lugar tras haber ido a ver el partido de la Lepra y Banfield.

La víctima fatal del último episodio llevaba dos meses en libertad desde que cumplió una condena por narcotráfico. Previamente, sumó otras penas por evasión de la Jefatura de Policía de Rosario y como integrante de la asociación ilícita comandada por Ariel Máximo "Guille" Cantero. Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales precisaron que el deceso se confirmó a las 23.05 en la sala de terapia intensiva del nosocomio.

¿Cómo fue el crimen de Cascarita Ramírez?

Juan Domingo Argentino Ramírez fue acribillado a las 19.30 del martes 22 de julio. Le dispararon cuando salía de su casa, en un kiosco ubicado frente al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Desde allí lo trasladaron al Heca y le hicieron una cirugía urgente por una herida de arma de fuego en el cuello, aunque también sufrió otras lesiones de consideración.

Según los primeros testimonios recabados por la policía, el tirador llegó hasta el negocio en una motocicleta con una caja de reparto. Después de los balazos escapó sin ser identificado. Mientras tanto, la víctima quedó internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

A partir de este episodio, el barrio Hospitales fue escenario de dos emboscadas fatales en poco más de 48 horas. El domingo anterior, un hombre de 30 años fue asesinado en Virasoro al 1800, muy cerca del sitio donde hirieron a Ramírez.

Brian Nahuel Figueroa falleció en el acto por los disparos tras el encuentro con dos delincuentes que lo interceptaron en motocicleta mientras manejaba un Volskwagen Polo. El conductor perdió el control del auto y chocó. Además de la víctima fatal, dos mujeres de 19 y 26 años sufrieron heridas dentro del vehículo. En el interior también viajaban una beba de un año y un niño de cinco.

"El tirador llegó hasta el negocio en una motocicleta con una caja de reparto. Después de los balazos escapó sin ser identificado"

El día del primer ataque, Ramírez fue a ver el partido de Newell's y Banfield al estadio Marcelo Bielsa, ya que formaba parte de la barra brava rojinegra. El Chino también estuvo en la tribuna, pero lo mataron después de la derrota, a pocas cuadras del extremo sur del parque de la Independencia. Cascarita fue internado en el transcurso de la semana por una nueva balacera y finalmente murió este jueves a última hora.

¿Quién era Cascarita Ramírez?

Hace más de 11 años, Ramírez fue protagonista de una fuga insólita en la sede de la Unidad Regional II. La policía lo detuvo el 14 de enero de 2014 en la casa de sus padres, ubicada sobre Roma al 600 bis. Luego del traslado desde el barrio de la Carne, pasó nueve horas bajo arresto y huyó a las 7 de la mañana del día siguiente.

Según la evidencia recabada por la Justicia, el hombre denunciado como miembro de Los Monos estaba esposado a una baranda de hierro y consiguió liberarse de un tirón para romper los grilletes. A continuación le pegó al único guardia que lo custodiaba, salió de las dependencias ubicadas sobre calle Ovidio Lagos y se subió a un taxi como cualquier otro ciudadano.

Después de escape inverosímil, el policía Matías Germán Almirón recibió una condena a 6 años de prisión por extorsionar a la pareja del sospechoso. El uniformado le pidió 200 mil pesos y los papeles de un auto a cambio de facilitar la huida. La nueva búsqueda del delincuente se cerró en julio siguiente, cuando lo identificaron en la provincia de Corrientes. Finalmente le aplicaron una pena de 5 meses de cárcel por la evasión.

Cascarita no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados cuando se realizó el primer juicio oral a la banda comandada por miembros de la familia Cantero. En 2015, acordó una condena a 3 años y medio tras las rejas como integrante de la organización. Después de aquella resolución sumó una nueva sentencia a 4 años y seis meses en el fuero federal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El fallo se dictó en junio de 2022 por la investigación sobre venta de drogas en Hungría y Battle y Ordoñez.

